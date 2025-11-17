Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

Cortes de tráfico este mes en algunas calles ante el desarrollo de distintas celebraciones

J. F. M.

Astigarraga.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03

En noviembre se desarrollan varias celebraciones en Astigarraga, entre ellas la semana cultural del 40 aniversario de Zipotza Elkartea, que se celebró la semana pasada, y 'Peatonaleko pestak', una fiesta de un día organizada por primera vez por un grupo de vecinos el 22 de noviembre. Ambas celebraciones provocan cortes de calles.

Un grupo de ciudadanos ha organizado varias actividades para el 22 de noviembre. Todas estas actividades se desarrollarán en Kale Nagusia, por lo que de 10.00 a 00.00 horas la calle (desde Eroski a Correos) permanecerá cerrada al tráfico.

La entrada a los garajes de Apeztegi, Amarrandegi y Foru Plaza deberá realizarse por la calle Santio Zeharra en dirección a Kale Nagusia, circulando en un tramo de Kale Nagusia en ambos sentidos. Según señalan desde el Ayuntamiento, hay que respetar escrupulosamente la señalización y los mensajes viales que se establezcan, la velocidad y las prioridades.

Hay que recordar que la asociación cultural Zipotza celebra este mes de noviembre su 40 aniversario y se han organizado varias actividades. Para llevar a cabo algunas de ellas se ha instalado una carpa en la calle Tomás Alba, por lo que del 13 al 17 se cerró al tráfico la calle. Ayer lunes se retiró la carpa y se abrió la calle, por lo que se volvió a circular con normalidad.

