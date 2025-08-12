Corte del tráfico de vehículos del vial de Santiago Zeharra

J. F. M. ASTIGARRAGA. Martes, 12 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

Debido a las obras del canal de abastecimiento de agua de Añarbe, el vial Santiago Zeharra permanecerá cortado al tráfico rodado a la altura de Arkubide desde el 18 de agosto hasta finales de septiembre. De todos modos, desde el Ayuntamiento aclaran que el paso de peatones sí se podrá utilizar.

Por ello, para acceder en vehículo a Santiagomendi, tanto al barrio como a los alrededores de la ermita, se deberá utilizar el vial de Oiarbide-Ioltza. Se pide a la ciudadanía «que se circule con precaución por estas zonas y se respete la señalización».

Por otro lado, las obras del canal de Iparralde bidea y Kale Nagusia están a punto de finalizar, según señalan. Se están realizando los últimos remates y reparaciones y posteriormente se llevarán a cabo los trabajos de asfaltado y pintado del último tramo.

Según la información ofrecida, lo previsto es que las obras del canal de Añarbe en Astigarraga estén finalizadas en octubre o noviembre.