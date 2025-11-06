Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concierto solidario de hace dos semanas en la iglesia de San Vicente.

Astigarraga

El coro astigartarra Eragiyok actúa este sábado en Castro Urdiales

Ofreció hace dos semanas un concierto benéfico en Donostia y ya trabaja en el tercero del ciclo Ahober

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

Tras ofrecer hace dos semanas en Donostia un concierto benéfico en favor de ATECE Gipuzkoa en el Día del Daño Cerebral Adquirido, Eragiyok se ... desplazará este sábado 8 de noviembre a Cantabria para actuar a partir de las 20.30 horas en Castro Urdiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

