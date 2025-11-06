El coro astigartarra Eragiyok actúa este sábado en Castro Urdiales

Tras ofrecer hace dos semanas en Donostia un concierto benéfico en favor de ATECE Gipuzkoa en el Día del Daño Cerebral Adquirido, Eragiyok se ... desplazará este sábado 8 de noviembre a Cantabria para actuar a partir de las 20.30 horas en Castro Urdiales.

El festival, que se desarrolla durante los fines de semana de noviembre, es una de las citas corales más tradicionales de Cantabria. No en vano comenzó a celebrarse hace 40 años y está organizado por el coro Los Templarios y el Ayuntamiento de la localidad. A lo largo de todos estos años han pasado por el templo castreño todo tipo de formaciones, muchas de ellas provenientes de Euskal Herria, dada la proximidad geográfica.

Los conciertos se desarrollan en la iglesia de Santa María de la Asunción, el templo gótico más importante de Cantabria y declarado bien individual dentro de los Caminos de Santiago de Compostela, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Para esta edición los organizadores contarán, además de con Eragiyok, con el Coro Infantil Griseras de Tudela, el Coro de Cámara Orpheo-Ganbera de Leioa y el Grupo Vocal Olisipo de Portugal, lo que le confiere a la cita un carácter internacional.

Para mañana sábado Eragiyok ha preparado un programa que combina algunos clásicos con obras que ha añadido recientemente a su repertorio. De este modo, los asistentes podrán disfrutar de un programa variado que comenzará con una parte de música sacra que incluye, entre otras, 'Aita gurea' de Madina o 'Beati mortui' de Mendelssohn, para enlazar con música profana de Johannes Brahms. La segunda parte del concierto estará dedicada al folklore vasco, combinando piezas de carácter marinero como 'Boga, boga' de Guridi o 'Kitolis' de Aramburu con obras amorosas como 'Adios, ene maitia' de Aita Donostia e 'Izar ederra' de Escudero o los célebres zortziko de Sorozabal, 'Euskalerria' y 'Maite'. Como es habitual, el coro estará dirigido por Jon Larrauri y acompañado al piano por Miren Gabirondo.

Después del sábado, Eragiyok pondrá la vista en el último concierto del ciclo Ahober, que tendrá lugar en Astigarraga el 20 de diciembre y en el que se podrán escuchar fragmentos de ópera y zarzuela, además de villancicos. El coro actuará acompañado de la soprano Ainhoa López de Munain, el tenor Josu Cabrero y la pianista Henar F. Clavel, lo que a buen seguro supondrá un broche de oro para 2025.