Concierto con música jazz de J. Fox Quartet este viernes en el municipio

AstigarragaConcierto con música jazz de J. Fox Quartet este viernes en el municipio
Astigarraga
Jueves, 28 de agosto 2025, 20:38
Gobadarien Parkea o Kontxa Etxeberria plaza (en función de la climatología) acogerán este viernes desde las 20.30 horas y de forma gratuita el concierto ... del J. Fox Quartet. Una actuación que servirá en gran medida para echar el cierre al periodo estival.
El cuarteto que llega hoy a Astigarraga está formado por Juanma Urriza (batería), Fredi Peláez (teclados), Oskar Lakunza (saxo) y Xabier Barrenetxea (bajo). J. Fox es un innovador cuarteto de jazz inspirado en el estilo dinámico y sofisticado de los legendarios Yellowjackets por cuatro talentosos músicos. Su nombre surge de las iniciales de sus integrantes. Destaca por su fusión de jazz contemporáneo con elementos de funk, música latina y grooves innovadores, logrando una química que trasciende géneros y conecta con audiencias diversas. J. Fox promete una experiencia musical llena de virtuosismo y frescura.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.