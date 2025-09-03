Concierto de Miren Fernández e Iñaki Miguel este viernes en la terraza de Erribera

AstigarragaConcierto de Miren Fernández e Iñaki Miguel este viernes en la terraza de Erribera
La actuación comenzará a las 19.30 horas y se engloba dentro de la iniciativa 'Illunabarrak teilatupean'
Astigarraga
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08
La actividad cultural regresa al municipio y lo hace con fuerza. Desde las 19.30 horas de este viernes, la terraza de Erribera acoge ... un concierto con gancho, de los que gusta disfrutar con el buen tiempo veraniego. En el centro cultural astigartarra se dará cita la cantante Miren Fernández, que estará acompañada por el música Iñaki Miguel. Se engloba dentro de la iniciativa 'Ilunabarrak teilatupean', que vivirá una segunda cita el día 12 de septiembre con la participación de Alos Quartet. El precio para el concierto de hoy es de 8 euros para los adultos y 4 para los menores. Rendirán homenaje a los grandes cantautores vascos del siglo pasado.
Miren Fernández comenzó desde pequeña rodeada de música. Participó en coros y con 18 años asumió la dirección del coro juvenil Zauzko. Ha participado en varios programas musicales de EITB como cantante y miembro del jurado. Tiene tres discos en solitario y varias colaboraciones.
Iñaki Miguel (San Sebastián, 1982) es un polifacético músico donostiarra: Pianista, compositor y arreglista. Ha creado y dirigido varios proyectos musicales de gran éxito, abarcando diversos géneros como Goiko Gela, Ispirit, Paddam y The Spolem Girls, entre otros muchos. Ha actuado en distintas ocasiones en Astigarraga con motivo de conciertos gospel.
