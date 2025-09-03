Concierto de Miren Fernández e Iñaki Miguel este viernes en la terraza de Erribera

Juan F. Manjarrés Astigarraga Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

La actividad cultural regresa al municipio y lo hace con fuerza. Desde las 19.30 horas de este viernes, la terraza de Erribera acoge ... un concierto con gancho, de los que gusta disfrutar con el buen tiempo veraniego. En el centro cultural astigartarra se dará cita la cantante Miren Fernández, que estará acompañada por el música Iñaki Miguel. Se engloba dentro de la iniciativa 'Ilunabarrak teilatupean', que vivirá una segunda cita el día 12 de septiembre con la participación de Alos Quartet. El precio para el concierto de hoy es de 8 euros para los adultos y 4 para los menores. Rendirán homenaje a los grandes cantautores vascos del siglo pasado.

Miren Fernández comenzó desde pequeña rodeada de música. Participó en coros y con 18 años asumió la dirección del coro juvenil Zauzko. Ha participado en varios programas musicales de EITB como cantante y miembro del jurado. Tiene tres discos en solitario y varias colaboraciones. Iñaki Miguel (San Sebastián, 1982) es un polifacético músico donostiarra: Pianista, compositor y arreglista. Ha creado y dirigido varios proyectos musicales de gran éxito, abarcando diversos géneros como Goiko Gela, Ispirit, Paddam y The Spolem Girls, entre otros muchos. Ha actuado en distintas ocasiones en Astigarraga con motivo de conciertos gospel.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión