La cantante Miren Fernández cantará mañana en Astigarraga. ARIZMENDI

Astigarraga

Concierto de Miren Fernández e Iñaki Miguel este viernes en la terraza de Erribera

La actuación comenzará a las 19.30 horas y se engloba dentro de la iniciativa 'Illunabarrak teilatupean'

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08

La actividad cultural regresa al municipio y lo hace con fuerza. Desde las 19.30 horas de este viernes, la terraza de Erribera acoge ... un concierto con gancho, de los que gusta disfrutar con el buen tiempo veraniego. En el centro cultural astigartarra se dará cita la cantante Miren Fernández, que estará acompañada por el música Iñaki Miguel. Se engloba dentro de la iniciativa 'Ilunabarrak teilatupean', que vivirá una segunda cita el día 12 de septiembre con la participación de Alos Quartet. El precio para el concierto de hoy es de 8 euros para los adultos y 4 para los menores. Rendirán homenaje a los grandes cantautores vascos del siglo pasado.

