«Coger asiento en el bus es una utopía en Astigarraga; y eso si hay suerte y no te quedas en tierra» Vecinos de la localidad de Buruntzaldea se concentrarán este sábado ante la Diputación para reclamar mejoras en el transporte público, que «en horas punta llega lleno desde Hernani»

«Llevamos una década con esta pelea, reclamando que mejore el transporte público que tenemos los vecinos de Astigarraga para poder llegar con facilidad y comodidad a las localidades limítrofes. Pero no acabamos de obtener una respuesta por parte de la Diputación». Son palabras de una usuaria habitual de autobús de la localidad de Buruntzaldea que sintetizan el sentir general en el municipio, donde se ha creado una plataforma reivindicativa. Hartos de convivir con «autobuses llenos, gente que se queda sin poder subir al bus, e incumplimientos de horarios», se ha convocado para mañana una concentración a las 11.00 horas ante la sede de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en San Sebastián.

Los vecinos denuncian que el importante aumento poblacional de Astigarraga, que ha pasado de menos de 5.000 habitantes en 2012 a cerca de 8.000 en la actualidad (un 60% más), «no ha venido acompañado de un incremento en la misma proporción de los servicios públicos». Entre ellos, el servicio de Lurraldebus. «A determinadas horas del día la situación es muy complicada. Los autocares llegan repletos ya desde Hernani y en el centro de Astigarraga ya no cogen pasajeros», denuncian los astigartarras. «De hecho mucha gente, sobre todo personas mayores, van a coger el bus dos o tres paradas antes para no quedarse en tierra».

Se trata de una situación que se produce «principalmente en las horas punta, a primera hora de la mañana, cuando muchos acuden a sus centros educativos a Donostia o a trabajar, y también a primera hora de la tarde».

Una incomodidad con la que los vecinos de Astigarraga llevan conviviendo desde hace años, lo que genera un malestar evidente. «Nos hemos reunido con el departamento de Movilidad de la Diputación, pero no se acaba de concretar ninguna solución a este problema». Insisten en que hay momentos del día «en los que puedes tener que estar esperando una hora hasta que llega el siguiente vehículo. Eso hace que muchos decidan utilizar el coche privado».

Los usuarios habituales de Lurraldebus piden reforzar las líneas que se ven afectadas en esos tramos horarios. Admiten que «alguna medida se ha tomado en este sentido», pero aseguran que el problema continúa porque los buses siguen llenándose en municipios anteriores. Por ello proponen «un refuerzo que salga de Astigarraga, ya que si lo hace desde Hernani el bus sigue llegando repleto de gente ya desde allí».

Astigarraga cuenta en la actualidad con conexión a través de las líneas BU12 y BU13. Además de los problemas diarios en horas punta, «la situación se repite también los fines de semana en determinadas temporadas, como la del txotx en las sidrerías».

«Hemos ido a peor. Recuerdo que hace años, cuando teníamos la mitad de población, la frecuencia de autobuses era más alta que la actual. No tiene ningún sentido», recalca un usuario veterano. Denuncia que en estos momentos «coger un asiento es casi una utopía si te subes en Astigarraga. Y eso si hay suerte y no te quedas en tierra. Y es algo muy importante para los que somos mayores. Por comodidad y seguridad».

A Hospitales y Universidades

Otra de las reivindicaciones históricas de esta localidad es la de poder contar con una conexión directa con la zona de los hospitales y con la de las universidades. «Somos el único municipio de Buruntzaldea y Oarsoaldea sin ellas. Oiartzun tampoco, pero parece que es un servicio que en su caso va a entrar en funcionamiento de manera inmediata. Para más inri, somos el más cercano a la zona hospitalaria, a apenas 5 minutos». Es un tema que ya se ha analizado, «pero el planteamiento ha sido habilitarlo reduciendo frecuencia de líneas ya existentes, cuando realmente hay un problema ya en ellas», critican.

Universidades, hospitales, más frecuencias y buses articulados La situación que se está dando en Astigarraga y que lleva a la convocatoria de una concentración mañana ante la sede de la Diputación en San Sebastián lleva tiempo coleando. El pleno del Ayuntamiento respaldó en septiembre una moción que respaldaba las quejas de los usuarios. «La situación que vivimos en Astigarraga es incomprensible. La ciudadanía debe y quiere utilizar el transporte público, pero la Administración no es capaz de dar una respuesta digna y adecuada. Autobuses insuficientes, escasa frecuencia, imposibilidad de acceder a equipamientos públicos estratégicos y básicos (hospitales y universidades)...», critican fuentes municipales. Señalan que como institución local llevan cuatro años «dando pasos, pidiendo reuniones a la Diputación, presentando propuestas concretas, enviando escritos...», y censuran que el ente foral «no ha ofrecido una respuesta clara». El Ayuntamiento pide que la conexión directa con los hospitales se active en 2026, «ya sea con la ampliación de la línea 35 de Dbus o con una nueva de Lurraldebus, siempre y cuando no se recorten las líneas vigentes». Respecto a la BU13, reclama una frecuencia cada 15 minutos entre semana y 20 los fines de semana, que los servicios especiales se inicien desde Astigarraga (Oialume) y el uso de autobuses articulados, «sobre todo en las horas punta».