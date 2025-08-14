Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la fiesta de San Roke del año pasado en la ermita de Santiagomendi. MARÍA

Astigarraga

Bonita jornada mañana en la ermita de Santiagomendi por San Roke

Habrá distintas actividades desde las once de la mañana, con la organización de una comida popular en lo alto del monte

Juan F. Manjarrés

astigarragA.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:47

Tal y como sucede todos los años, se espera un fenomenal ambiente mañana con motivo de la celebración de la fiesta de San Roke en la ermita de Santiagomendi, situada en lo alto de monte. Allí se desplazarán un buen número de vecinos de la zona para vivir una jornada que contará con actividades durante buena parte del día.

El programa comenzará con una misa a las once de la mañana en el interior de la misma ermita y nada más salir de ella los asistentes tendrán ocasión de disfrutar del baile de los dantzaris de Astigar y la música del txistu de los músicos de Txirriskla. La hora fijada para esta actuación en el exterior de la ermita es la de las doce del mediodía.

Hasta la hora de comer será el turno de disfrutar de la música del grupo 3TTU, que comenzará su actuación a las 13.00 horas. De esta manera se llegará a la hora de inicio de la comida popular, que se pondrá en marcha junto a la ermita a las dos del mediodía. Los tickets han estado en venta desde el 1 de agosto en Ikatza Taberna. El cierre de la bonita jornada festiva en el alto de Santiagomendi se vivirá de la mano del grupo Ken Bat, que actuará desde las 5.30 de la tarde en la zona de ermita.

Por otro lado, hoy viernes tiene lugar el día central de las fiestas del barrio de Santiagomendi. Se vivirá una jornada llena de actividades, con arrastre con caballos, comida popular, herri kirolak y algún concurso, además de música.

