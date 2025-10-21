Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

Astigar amplía hasta el sábado las fechas de apertura de la exposición por su aniversario

J. F. M.

ASTIGARRAGA.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:34

Astigar Kultur Taldea ha decidido alargar el tiempo en el que mantiene abierta la exposición que tiene en marcha en Erribera con motivo de su 50 aniversario y la Kultur Astea. Todo el que la quiera visitar lo puede hacer hasta el sábado incluido, en el horario habitual de apertura del centro cultural del municipio. Hay que recordar que estaba previsto que la exposición fotográfica se cerrara el pasado sábado.

«La respuesta está siendo muy positiva y hemos entendido que era conveniente mantener más fechas con la muestra abierta», afirman desde el colectivo Astigar. Hay personas del grupo acompañando la exposición.

