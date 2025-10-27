Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

Apertura de la exposición 'Gure herriko señorak' en Emakumeon Etxea

J. F. M.

astigarraga.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22

Comenta

Las astigartarras Andrea Loinaz Maizcurrena y Eider Ugarte Rodríguez han elaborado el proyecto de investigación titulado 'Aportaciones e historias de vida de las mujeres de Astigarraga (1940-2000)' con la beca de investigación con perspectiva de género que en 2023 publicó el departamento de Igualdad del Ayuntamiento con el objetivo de recuperar, poner en valor y a disposición de la ciudadanía la memoria histórica de las mujeres de Astigarraga.

Destacan que muchas mujeres han realizado aportaciones significativas al municipio en diversos ámbitos. «No obstante, la gran mayoría de ellas se mantienen en el anonimato y son unas grandes desconocidas, siendo evidente la falta de mujeres referentes», afirman. Partiendo de esa necesidad en este proyecto de investigación se han identificado y recopilado las vivencias de más de 15 mujeres que han realizado aportaciones a la vida social, cultural, económica y política del municipio.

Basándose en esta investigación las hermanas Miren eta Uxue Bereziartua Lonbide han creado la exposición titulada 'Gure herriko señorak', siguiendo el camino emprendido en Hernani el año pasado. En esta ocasión se trata de un trabajo interdisciplinar que recoge los testimonios de diversas mujeres que han realizado aportaciones al municipio y combina ilustración, vídeo y sonido.

Se podrá visitar la exposición del 30 de octubre al 14 de noviembre en Astigarragako Emakumeon Etxea en el siguiente horario: Lunes, martes y viernes 09.00-15.00 y jueves 13.00-19.00

La presentación y la inauguración de la exposición es hoy martes, a las 18.30 horas, en Emakumeon Etxea. Asistirán las becadas que han elaborado el proyecto de investigación, las mujeres identificadas en el trabajo de investigación y las creadoras de la exposición. No es necesaria hacer inscripción previa para asistir.

