Aparecen pintadas en varios puntos tachando de «ladrón» al alcalde Imagen de una de las pintadas contra el alcalde, en el frontón del municipio. Xabier Urdangarin utilizará «todas las herramientas posibles» contra los que «atacan mi buen nombre» JUAN F. MANJARRÉS ASTIGARRAGA. Sábado, 5 octubre 2019, 01:01

Esta semana, al igual que en el pasado mes de julio, han aparecido pintadas por el municipio en las que se podían leer mensajes como «alcalde ladrón dimite». Estas pintadas han aparecido hasta en 7 puntos distintos de la localidad. El alcalde, Xabier Urdangarin, ha manifestado que imagina que esta «campaña de injurias vendrá a raíz del sueldo».

Por ello, el primer edil ha querido realizar algunas aclaraciones. «Tal y como dije en el Pleno del 3 de julio, cuando me ofrecieron ser candidato pedí que me mantuvieran el sueldo que tenía en mi puesto de trabajo (técnico superior de la administración pública territorial). Y así ha sido, aunque a decir verdad cobro unos 50 euros menos, porque en el cálculo de la nómina salió así, y yo mismo le dije a la interventora de cuentas que lo dejara como estaba. Eso supone que cobraré 700 euros menos anuales, y en los cuatro años 2.800 euros menos que en mi anterior puesto».

«Mi sueldo neto (lo que percibo) son 2.728,30 euros (3.845,13 euros de salario bruto mensual; 53.899,06 euros de salario bruto anual). A algunos les parecerá mucho, y a otros aceptable», indica Urdangarin, remarcando que «suele ser bueno tener ciertas referencias: La diputación pone los límites de los sueldos de los alcaldes y concejales. En los pueblos de entre 5.000-10.000 habitantes el sueldo máximo de los alcaldes es de alrededor de 80.000 euros. Mi sueldo es muy lejano a esos límites».

En el Ayuntamiento, en los de alrededor, Diputación, Educación... los técnicos superiores suelen tener esos sueldos, «y muchas veces bastante mayores», remarca. «Pedí ese sueldo y he aceptado que sea menor porque yo no he entrado en esto para ganar dinero, ni mucho menos. Viviría mucho más tranquilo en mi antiguo puesto, pero quise dar un paso más allá. En estos tres meses he hecho grandes esfuerzos en este trabajo: muchas horas, muchos temas entre manos, tener que tomar decisiones complicadas, trabajar en Astigarraga en julio en las vacaciones de mi antiguo puesto de trabajo... En estos tres meses he probado lo que es ser alcalde, y realmente opino que el sueldo que percibo es adecuado al trabajo realizado».

«Estamos a principio de octubre, y, además de sacar los trabajos básicos, tenemos en marcha las ordenanzas fiscales y los Presupuestos. Estamos trabajando bien a pesar de los problemas. Hemos hecho grandes esfuerzos tanto yo como el grupo».

Si algo tiene claro Urdangarin es que «no se puede permitir este tipo de pintadas, injuriar de esa manera. Pensar que el sueldo es bajo, alto o demasiado es libre, pero no insultar de esa manera. El que haya hecho esas pintadas debería saber que no es lo mismo criticar el sueldo que hacer unas pintadas llamando ladrón a alguien. Pero parece ser que no lo sabe. Yo no he robado nada, ni lo haré; al contrario, he hecho grandes esfuerzos y trabajado muchas horas que no han sido remuneradas y lo seguiré haciendo». Deja claro que no va a permitir ese tipo de «injurias y voy a utilizar todas las herramientas posibles contra los que atacan así a mi buen nombre».