Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajo conjunto. Representantes municipales, profesores y directivos de los centros educativos con los alumnos. María
Andoain

Voz y respeto para la infancia

Una representación de alumnos de la ikastola Aita Larramendi, La Salle Berrozpe, Leizaran y Ondarreta acudieron al Ayuntamiento en el Día de la Infancia

María Cortés

María Cortés

Andoain

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Ocupando por unos minutos el asiento destinado normalmente al alcalde y concejales del Ayuntamiento, el salón de Plenos recibió la visita de un grupo de ... alumnos en representación de los centros escolares de Andoain de La Salle Berrozpe, Leizaran, Ondarreta y la ikastola Aita Larramendi . ¿El motivo? La celebración del Día Mundial de la Infancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Voz y respeto para la infancia

Voz y respeto para la infancia