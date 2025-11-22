Voz y respeto para la infancia

Ocupando por unos minutos el asiento destinado normalmente al alcalde y concejales del Ayuntamiento, el salón de Plenos recibió la visita de un grupo de ... alumnos en representación de los centros escolares de Andoain de La Salle Berrozpe, Leizaran, Ondarreta y la ikastola Aita Larramendi . ¿El motivo? La celebración del Día Mundial de la Infancia.

Nerviosos por la expectación generada con esta iniciativa, los cinco alumnos elegidos leyeron su reivindicación, en la que quisieron dejar claro que «tenemos derecho a ser respetados, a jugar, a aprender, a vivir, a dar nuestra opinión y a tener una buena salud y alimentación. Queremos respeto, protección y que los adultos nos escuchen más. Nos gustaría que se escuchara y se respetara nuestra opinión».

En al acto también intervino Iker Alustiza, coordinador de la iniciativa Tratu On, que destacó que «hoy estamos aquí, pero no sólo para hacernos la foto. Como ha dicho el alcalde, se trata de mantener abiertas las vías de comunicación existentes. El foro de los alumnos es un espacio adecuado para ello. Vosotros representáis a vuestros compañeros, niños y adolescentes, de los centros educativos y también tenéis algo que decir ante los hechos o cosas que pasan o están por pasar en el pueblo. Desde el Ayuntamiento han hecho una apuesta por ello, en la que están trabajando y seguirán. Pero nosotros, con vuestra ayuda, también tendremos que hacer aportaciones».

Para finalizar la intervención, realizaron un mosaico humano en Goikoplaza con una frase en la que se podía leer: 'Haurrak ez gara jostailuak, errespetatu gure eskubidea' ('Los niños no somos juguetes, respetad nuestros derechos').

Firma conjunta

Por su parte, los representantes municipales hicieron suyo, mediante una firma conjunta, el comunicado de Unicef y Ciudades Amigas de la Infancia en el que se recordaba que «la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, fue un hito que transformó la visión de la infancia en nuestras sociedades. Los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser considerados meros receptores de cuidados para convertirse en sujetos de derechos, con voz, agencia y capacidad de transformación. En Euskadi, la Ley 2/2024, de Infancia y Adolescencia se alinea con los principios de la Convención desde una mirada transversal e integral, que supone una hoja de ruta clara para todas las instituciones públicas vascas en su responsabilidad de hacer realidad los derechos de cada niño y adolescente». Añadiendo que «además cada año, esta fecha nos recuerda la corresponsabilidad y el compromiso colectivo de garantizar los derechos fundamentales de todos los niños, promoviendo su bienestar, protección y participación activa en la sociedad. Las Entidades Locales, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, tienen un papel esencial en la creación de entornos seguros, inclusivos y protectores para la infancia».

Por ello, «es necesario conmemorar el Día Mundial de la Infancia, no solo para reconocer los avances logrados, sino para poner en evidencia los retos persistentes, emergentes, y en algunos casos crecientes, que amenazan el bienestar y el desarrollo de la infancia en todo el mundo, especialmente en contextos de conflicto y guerra», destacando que «garantizar los derechos de la infancia no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético. No es una cuestión de voluntariedad, sino de compromiso, responsabilidad y prioridad en el cumplimiento de sus derechos. Cada niño merece crecer en un entorno seguro, saludable, garante de sus derechos, impulsor de oportunidades y participativo».