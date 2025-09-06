Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Varios partidos amistosos de balonmano, esta jornada en Allurralde

El Diario Vasco

andoain.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:52

Poco a poco la vuelta a la rutina va cogiendo ritmo, también en lo que respecta a los diversos deportes que se practican en el municipio. Para muchos de ellos la temporada comenzará próximamente, pero la mayoría ya lleva algunas jornadas con la pretemporada, los primeros entrenamientos y hasta algunos partidos amistosos.

Es el caso del club Leizaran de balonmano que este fin de semana también aprovechará antes del inicio oficial del curso para jugar algunos encuentros amistosos. Serán hoy domingo, 7 de septiembre, en el polideportivo Allurralde. En las categorías de cadete y juvenil, los encuentros serán entre los propios equipos del club andoaindarra. Se medirán a las 10.00 horas los cadetes Leizaran Camacho Construcción contra Leizaran JMH, así como los juveniles Leizaran JMH Horia a Leizaran Camacho Construcción. Por último, a las 11.30 horas, se disputará el amistoso en categoría sénior entre el Leizaran masculino de Liga Vasca y el Saieko.

Torneo el día 13

Por otro lado, de cara al próximo fin de semana, se celebrará el XIV Torneo de Balonmano masculino de pretemporada, que se celebrará durante todo el día entre el polideportivo Allurralde y el frontón Arrate.

