Unidad e ilusión en la presentación oficial de la temporada del Leizaran

Metidos en rutina, son muchos los niños y jóvenes que están deseando comenzar con sus actividades deportivas. Entrenamientos y competiciones forman parte del día ... a día de muchos chavales andoaindarras durante el curso escolar y con el inicio de este, pasadas estas primeras semanas de septiembre, unos pocos deportes y categorías ya han arrancado la liga, pero muchos otros lo harán este próximo fin de semana.

Para realizar un inicio oficial del curso y presentar a los equipos, el club Leizaran de balonmano celebró recientemente su presentación en el polideportivo Allurrande. Allí se dieron cita todos los jugadores de las distintas categorías que compiten con la camiseta del Leizaran, así como cuerpo técnico y responsables del club.

«El balonmano es mucho más que un deporte: es una escuela de vida. Nos une, nos motiva a dar lo que tenemos dentro, nos enseña que los logros solo se consiguen con trabajo en equipo, con la disciplina de los entrenos y con esa mezcla de ilusión y esfuerzo que caracteriza a Leizaran Eskubaloia. Por eso, además de reconocer el talento de cada jugador, queremos aplaudir la fortaleza del equipo, que es una unión que año tras año nos hace crecer», comenzaron la presentación desde el club andoaindarra.

El club cuenta con 205 jugadores en diversas categorías (118 chicos y 87 chicas) y unos 65 chavales en la Escuela de Balonmano

Más de 300 personas

En cuanto a cifras, en el club se mueven alrededor de 205 jugadores en diversas categorías (118 chicos y 87 chicas), unos 65 chavales en la Escuela de Balonmano, en categorías benjamín y alevín (con más chicas que chicos), así como los más de treinta entrenadores, una veintena de personas como grupo de apoyo y unas siete en la directiva. «En total somos más de 300 personas las que hacemos posible todo esto», destacan los responsables.

Por eso, antes de que los equipos saltaran a la cancha en Allurralde, los organizadores quisieron hacer un reconocimiento especial «a quienes, día a día y lejos del foco, hacen que todo funcione: nuestro equipo técnico. Sabemos que es un trabajo silencioso, hecho con generosidad y de manera voluntaria. Así que, desde Leizaran Eskubaloia, ¡muchísimas gracias por vuestro compromiso y dedicación».

En lo que respecta a los grupos, el Leizaran contará con varios representantes en la mayoría de categorías existentes: los máximos representantes del club serán el sénior femenino Leizaran Lanbroa Taberna y el sénior masculino Leizaran Ernio Inmobiliaria, ambos que competirán en el Campeonato de Euskadi y el sénior masculino Leizaran Eskubaloia de Segunda Territorial. En cuanto al resto: el juvenil femenino Leizaran Eskubaloia y el masculino Leizaran Javier Zeramikak (en el Campeonato de Euskadi); el cadete femenino Leizaran La Salle-Berrozpe y Leizaran Horia y los cadetes masculinos Leizaran Camacho Construcciones (Campeonato de Euskadi), Leizaran Horia y Leizaran Txuria; el infantil femenino Leizaran McDonald´s (Rendimiento), el Leizaran Urkabe (participación, el infantil masculino de rendimiento Leizaran Oianume y el Leizaran Horia masculino de participación.

En la presentación quisieron comenzar por los más pequeños, los niños benjamines y alevines de la Escuela de Balonmano. «Desde que el año pasado se pusiera en marcha la Eskubaloi Eskola han sido muchas y muchos los que se han decantado por el balonmano como deporte de equipo para divertirse, hacer nuevas amistades y para tener una vida activa», destacaron desde el club.

Sobre los equipos infantiles, los responsables dejaron claro que «son nuestra base, nuestra cantera, el cimiento sobre el que construimos el futuro. Esta temporada contamos con cuatro equipos infantiles: dos femeninos y dos masculinos, que representan esa chispa, esa ilusión que tanto contagia». El de cadetes es la categoría más numerosa y también importante, porque demuestran que hay cantera para rato.

Los juveniles, como destacaron, «están en ese paso decisivo entre la juventud y la madurez. En este nivel la resistencia y la técnica y táctica ya son evidentes. Es la antesala de lo que vendrá después». Y por último, los séniors, siendo «el referente, el espejo en el que se miran los más peques del club. epresentan la culminación de todo un camino: esfuerzo, sacrificio, experiencia y muchas ganas por competir y seguir jugando».

Desde el Leizaran para dejar claro que «cada persona suma con su aportación, y cada pequeña contribución cuenta. Porque, aunque un pequeño grano de arena parezca insignificante, juntos pueden levantar una montaña», aprovechando la presentación para agradecer también el apoyo de los patrocinadores, «cuya confianza en el club sigue siendo fundamental», así como el esfuerzo de los grupos de trabajo y colaboradores que siguen «al pie del cañón».