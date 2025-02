Últimos días para solicitar las ayudas para el pago de recibos de electricidad y gas

El Diario Vasco andoain. Miércoles, 19 de febrero 2025, 20:46 Comenta Compartir

Desde el Ayuntamiento de la localidad recuerdan que está abierto el plazo para solicitar las ayudas para el pago de los recibos de la luz y el gas. Los andoaindarras tendrán hasta el 23 de febrero para hacerlo.

Las unidades convivenciales que cumplan con las siguientes condiciones podrán solicitar dicha ayuda: estar empadronado en Andoain; que los ingresos anuales de la unidad convivencial sean iguales o inferiores a 15.120.000 euros; no tener un capital de ahorro superior a 36.000 euros; no tener bienes-urbanos exceptuando la vivienda habitual o una segunda vivienda cuyo porcentaje sea igual o superior al 50%; que no se hayan producido cambios en el padrón en relación a los miembros que componen en los últimos 6 meses y si se han producido estén debidamente justificados a juicio de la Comisión de Servicios Sociales.

Las personas interesadas podrán solicitar la ayuda por varias vías. Por un lado, en el servicio de atención al ciudadano Ataria (planta baja del Ayuntamiento), de 08.00 a 14.30 horas entre semana, o los jueves, de 08.00 a 17.45 horas (teléfono 943 30 08 30), en el centro de Servicios Sociales Ambrosia Olabide, de 08.00 a 14.00 horas (943 30 43 43) o de forma online.

Una vez revisada la documentación que deberán aportar los solicitantes, habrá un plazo en caso de que falte algo, y después será la Junta de Gobierno local, por delegación de Alcaldía, quien aprobará o no las citadas ayudas para el pago de recibos.