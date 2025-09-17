Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Últimas plazas para la salida a los Pirineos organizada por el Euskalduna MT

El Diario Vasco

andoain.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

Último día y últimas plazas para poder acudir a la salida organizada por Euskalduna Mendi Taldea para el próximo fin de semana, 27 y 28 de septiembre, a los Pirineos. Han programado un recorrido corto y otro más largo.

El precio de la excursión será de 110 euros para los socios y de 125 euros para los que no lo sean. Se incluye el autobús de ida y vuelta y el alojamiento en régimen de media pensión en el Hotel Angelic (Lourdes). En el momento de la inscripción se abonará la totalidad del coste del viaje

«Para tomar parte en las salidas montañeras será imprescindible estar federado o presentar un justificante de seguro para estos días», destacan los organizadores. Los andoaindarras que se animen saldrán a las 13.00 horas de la localidad, mientras que desde Donostia será a las 13.15 horas. Los responsables informan que el autobús llegará sobre las 16.30 horas a Lourdes,

