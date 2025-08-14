Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Uda Giroan regresa a la calle con la obra teatral 'Euskaldungak' en Buruntza

J. F. M.

andoain.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:48

La iniciativa que recoge la oferta cultural de Andoain en verano, Uda Giroan, regresa hoy con la representación teatral 'Euskaldungak' que desde las 19.30 horas se podrá disfrutar en Buruntza durante el transcurso de sus fiestas. Lo hace de la mano de Taulelak Antzerki Taldea y con la participación de Aroa Blanco y Maite López como actrices.

Con esta pieza Aroa Blanco y Maite López se suben por primera vez al escenario juntas para relatar sus aventuras en el fascinante mundo de la cultura vasca y del euskera. «No es un reto fácil, el saber por qué a los euskaldunzaharras les cuesta tanto dirigirse a los euskaldunberris, y la causa de que estos tengan tanto miedo a cometer errores. A través de tertulias, debates y malentendidos trataremos de aportar algo de luz a este tema. No será fácil ni serio», señalan sobre la obra.

Además de la obra teatral, el barrio Buruntza acoge hoy otros dos eventos dentro del desarrollo de sus fiestas. A las 20.30 horas se desarrollarán concursos de tortilla de patatas y de postres, en las afueras de la sidrería Gaztañaga. Una hora después, sobre las 21.30 horas, comenzará una romería con Olazabal eta Larrañaga en el mismo lugar. Mañana sábado será el día grande de las fiestas, con el desarrollo de San Roke Eguna. Comenzarán a las 10.00 horas.

