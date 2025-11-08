El tráfico entre la Avenida de los Gudaris y Ama Kandida vuelve a la normalidad

María Cortés andoain. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Esta misma semana se ha abierto el tránsito entre la avenida de los Gudaris y Ama Kandida y esta zona del municipio irá volviendo a la normalidad después de varios meses de afecciones debido a los trabajos de mejora del encauzamiento de la regata Ziako. Los responsables también han destacado que se podrá llegar a dicho punto del municipio bajando por Kaletxiki.

Con la apertura del enlace entre Ama Kandida y la avenida de los Gudaris, el autobús urbano recupera también así su recorrido habitual. De esta manera, el servicio hará dos recorridos. El primero, a partir del Ayuntamiento, pasará por Kaletxiki, Idiazabal 13, Erroitz, avenida La Salle, Kaletxiki, Ama Kandida, polígono Illaramendi y Rikardo Arregi. Mientras que el segundo recorrido, desde el Ayuntamiento irá a Kaletxiki, Idiazabal, Aranaztegi, Avenida de los Gudaris, supermercado, Ama Kandida, polígono Illarramendi y Rikardo Arregi.

En cuanto al horario del autobús, en días laborables habrá servicio para el recorrido 1 a las 7.30, 8.30, 14.00, 16.00, 19.00 y 20.00 horas, mientras que para el recorrido 2 será a las 9.30, 13.00, 15.00 y 18.00 horas. Para el cementerio, por su parte, a las 10.30 y 11.30 horas. En el caso de los sábados: a las 9.30 horas (recorrido 2), a las 10.30 y 11.30 horas para el cementerio, a las 12.30 horas (recorrido 2), a las 16.00 horas (recorrido 1) y a las 17.00 horas (recorrido 2). Los domingos y festivos habrá dos únicos servicios: a las 10.00 horas (recorrido 1) y a las 11.00 horas (recorrido 2).