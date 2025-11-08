Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Con la apertura del enlace, el autobús urbano recupera su recorrido.

Andoain

El tráfico entre la Avenida de los Gudaris y Ama Kandida vuelve a la normalidad

Con la apertura del enlace entre estos dos puntos, el autobús urbano también recupera su recorrido habitual

María Cortés

andoain.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

Esta misma semana se ha abierto el tránsito entre la avenida de los Gudaris y Ama Kandida y esta zona del municipio irá volviendo a la normalidad después de varios meses de afecciones debido a los trabajos de mejora del encauzamiento de la regata Ziako. Los responsables también han destacado que se podrá llegar a dicho punto del municipio bajando por Kaletxiki.

Con la apertura del enlace entre Ama Kandida y la avenida de los Gudaris, el autobús urbano recupera también así su recorrido habitual. De esta manera, el servicio hará dos recorridos. El primero, a partir del Ayuntamiento, pasará por Kaletxiki, Idiazabal 13, Erroitz, avenida La Salle, Kaletxiki, Ama Kandida, polígono Illaramendi y Rikardo Arregi. Mientras que el segundo recorrido, desde el Ayuntamiento irá a Kaletxiki, Idiazabal, Aranaztegi, Avenida de los Gudaris, supermercado, Ama Kandida, polígono Illarramendi y Rikardo Arregi.

En cuanto al horario del autobús, en días laborables habrá servicio para el recorrido 1 a las 7.30, 8.30, 14.00, 16.00, 19.00 y 20.00 horas, mientras que para el recorrido 2 será a las 9.30, 13.00, 15.00 y 18.00 horas. Para el cementerio, por su parte, a las 10.30 y 11.30 horas. En el caso de los sábados: a las 9.30 horas (recorrido 2), a las 10.30 y 11.30 horas para el cementerio, a las 12.30 horas (recorrido 2), a las 16.00 horas (recorrido 1) y a las 17.00 horas (recorrido 2). Los domingos y festivos habrá dos únicos servicios: a las 10.00 horas (recorrido 1) y a las 11.00 horas (recorrido 2).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El tráfico entre la Avenida de los Gudaris y Ama Kandida vuelve a la normalidad

El tráfico entre la Avenida de los Gudaris y Ama Kandida vuelve a la normalidad