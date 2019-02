Un trabajo voluntario y muy gratificante Eloi Artolazabal, presidente del club Santa Cruz, del barrio Olagain, y Nemesio Zatarain, presidente del club de jubilados Bertxin. / UNANUE A día de hoy el centro Bertxin cuenta con 1.000 socios y el club Santa Cruz, del barrio Olagain, reúne a cerca de 300 jubilados Nemesio Zatarain y Eloi Artolazabal presiden los clubes de jubilados y pensionistas Bertxin y Santa Cruz MARIVI OLANO Martes, 5 febrero 2019, 00:18

Nemesio Zatarain y Eloi Artolazabal continuarán este año como presidentes, respectivamente, de los clubs de jubilados y pensionistas Bertxin y Santa Cruz. Zatarain, quien lleva 4 años en el cargo y otros dos como tesorero, se ha visto obligado a continuar como presidente ya que tras la dimisión de la junta directiva y la posterior convocatoria de elecciones para conformar una nueva dirección, no se ha presentado nadie. «A pesar de que hay mil socios en el club no se ha presentado ninguna candidatura. Es cierto que muchos de los socios por su avanzada edad o por sus condiciones físicas y de salud no pueden asumir la dirección, pero hay otros muchos que están capacitados para hacerlo y confío en que más adelante se presente algún candidato», indica Nemesio.

Por el momento él deberá continuar en la dirección, contando un año más con el apoyo incondicional y la ayuda de su mujer Maite Iruretagoyena. Reconoce que «aunque mi intención era dejar las riendas a gente nueva, no ha podido ser. Me daba pena dejar todo abandonado, las clases de gimnasia y pilates o los talleres de memoria que tienen tanta acogida entre nuestros socios. Son más de 300 las personas que se apuntan a estas actividades y no era cuestión de dejarles sin nada», indica el presidente de Bertxin.

El programa de actividades del club ofrece además, excursiones y vacaciones a lo largo del año. «Ayer, lunes, comenzamos la venta de billetes para la Semana Cultural por Castilla- La Mancha que organizaremos del 31 de marzo al 5 de abril», señala. Una salida que todavía cuenta con plazas libres para los socios y en la que habrá que adelantar 100 euros a la hora de apuntarse. En primavera, los socios de Bertxin tendrán la oportunidad de viajar a Rumanía, del 20 al 27 de mayo. En este caso habrá que adelantar 300 euros y apuntarse como fecha límite para el día 15 del próximo mes.

Los jubilados están también en las celebraciones festivas: en carnavales, donde celebrarán una comida el día 2 de marzo en Oianume; en Sanjuanes, en Santo Tomás o en la fiesta que celebran en Nochevieja, sin olvidar la marcha regulada que todos los años se organiza por el Leitzaran. Nemesio Zatarain asegura que el centro necesita algunos arreglos. «Hay que mejorar el acceso, tenemos que realizar también varias obras en el local y es necesario adaptar los baños».

Un trabajo muy agradecido

Al igual que Nemesio Zatarain, el presidente del club de jubilados Santa Cruz, Eloi Artolazabal, tenía pensado dejar el cargo, pero finalmente ha decidido continuar a petición de los socios. En su junta directiva contará con el apoyo de José Luis Crego, Pedro Gracia, Santos Castro, Juan Medina, Pedro Guerrero, Iñaki Pagola y Juani Peruarena.

Artolazabal conoce el trabajo que hay que realizar, no en vano lleva como presidente los dos últimos años y ha sido también vocal en ejercicios anteriores. Cuando asumió la presidencia se encargó de informatizar la gestión del club, que actualmente cuenta con aproximadamente 300 socios.

Las actividades que pone en marcha este centro van desde su colaboración con el programa 'Ibili Andoain', en el que también colabora el club Bertxin, a su iniciativa para diseñar el logotipo de esta actividad que propone recorridos por Andoain para los mayores y a planificar las salidas. En el programa de actividades cuentan con charlas a cargo de un fisioterapeuta que ofrece recomendaciones y consejos para realizar ejercicios físicos y evitar caídas; conferencias impartidas por la Er-tzaintza para prevenir robos en domicilios; o charlas sobre micología, tema en el que Artolazabal es todo un experto.

El centro organiza también clases de costura y macramé, todos los martes y jueves, y el año pasado puso en marcha un bingo los viernes. «Vienen entre 40 y 50 personas y además de disfrutar con el bingo, pasan la tarde en el local social, meriendan, charlan y comparten unas horas con otros socios», señala Eloi. El bingo ha tenido tanto éxito que los socios han planteado a la directiva que lo organice también los sábados.

Excursiones culturales

A lo largo del año el centro Santa Cruz organiza un completo programa de salidas y excursiones. Desde la Bajada de Leiza y la Bajada desde la Bixera, que finaliza con una comida en el local social, a excursiones y salidas con un marcado carácter cultural. «El año pasado estuvimos en Tudela visitando la judería, y realizamos una excursión a La Alberca, entre otras salidas. Para este año vamos a plantear cuatro salidas a diferentes municipios relacionadas con una temática diferente. Prepararemos una a Milagro, con motivo del Día de la Cereza, habrá otra a Ondarroa para disfrutar del Día de la Antxoa, otra a Laguardia, y como todos los años iremos a Irache (Estella) para visitar un Centro de Investigación de la Trufa».

A todo ello se suma la presencia de los socios del centro Santa Cruz en las actividades festivas. «Desde hace dos años organizamos el concurso de tortillas de patata en San Juan, que ha sido todo un éxito, y el concurso del Trivial para los chavales. En Santacruces organizamos actividades puntuales, y tenemos también la Semana del Mayor en noviembre con concursos, campeonatos de toca o cartas».

Artolazabal reconoce que organizar el programa de actividades lleva tiempo. «Por eso es difícil que la gente se anime a presentarse. La junta directiva nos reunimos todas las semanas y luego hay reuniones por ejemplo con el Ayuntamiento, hay que preparar las excursiones, llevar la administración...». En su opinión, es un trabajo «gratuito y voluntario, y muy gratificante porque cuando ves a la gente contenta, disfrutando, es una satisfacción. La verdad es que nuestros socios son gente muy agradecida, se acercan en cualquier momento para darte las gracias por organizar las actividades, y eso es algo que te anima a continuar».