TERESA SANTANA (CANDIDATA DE ELKARREKIN PODEMO): «Apostamos por la participación de la ciudadanía» Elkarrekin Podemos propone corregir las desigualdades entre los barrios del municipioS EL DIARIO VASCO ANDOAIN. Martes, 21 mayo 2019, 00:27

Teresa Santana Rubio es una de las caras nuevas en la política municipal. Lidera la candidatura Elkarrekin Podemos a la alcaldía de Andoain, en la que confluyen Equo-Berdeak e Izquierda Unida-Ezker Anitza.

-Es usted una de las caras nuevas en la pugna por la alcaldía. ¿Cómo le gustaría presentarse?

Su DNI Sus datos Andoaindarra, 55 años. Casada y madre de una hija y un hijo. Profesión Personal de Administración de Servicios en la UPV. Objetivo Empoderar a la gente y que consigamos ponernos en el centro.

-Es difícil definirse a una misma pero, sin duda, soy muy luchadora. Tengo un carácter abierto y muy alegre y procuro ver siempre el vaso medio lleno. Soy solidaria y conciliadora. Además de sincera, honesta, muy autocrítica, tenaz y cabezota.

-¿Por qué ha decidido dar el salto a la política?

-En realidad la política llegó a mí, no soy política y no me lo hubiera planteado nunca. Hace bastantes años me quedé sin referente político que me representara, porque veía que la alternancia de unos y otros no mejoraba mucho la vida de la gente. Entonces surgió el 15M. A partir de ahí decidí que si nosotras no hacíamos política, nos la iban a hacer otros, y en eso estamos.

-¿Cuáles son las líneas principales del proyecto de Elkarrekin Podemos?

-Elkarrekin Podemos es un proyecto de la gente haciendo política para la gente, siendo el lema de Podemos 'Nunca más un país sin su gente'. El eje de nuestro proyecto gira en torno a la participación ciudadana, ya que debe tener voz en las decisiones que le afectan. Creemos que hay que empoderar a la ciudadanía para que pueda tener voz y voto en las decisiones municipales. Abogamos por una participación real de las personas al margen de las siglas de los partidos políticos.

-¿Cuáles son los ejes de su programa electoral?

-Es esencialmente importante la defensa de la gestión pública de los servicios y recursos, entre otros puntos. Por lo que queremos revisar las concesiones otorgadas en dichos servicios, ya que queremos que tengan la calidad que nos merecemos. Defendemos una sanidad, unos servicios y una educación pública de calidad y trabajo digno para y todos.

-¿Cómo ve el municipio de Andoain?

-Sinceramente hay barrios que están muy degradados. En nuestro programa incluimos una propuesta para ejercer la solidaridad entre barrios y corregir estas desigualdades.

-¿Cuáles son las prioridades para su partido?

-Queremos dignificar la vida de las personas mayores, acabar con las listas de espera para el centro de día y que tengan una asistencia integral. Poner en marcha el plan de juventud. Hacer una biblioteca en condiciones, crear aparcamientos...

-¿Qué le diferencia del resto de candidatos a la alcaldía?

-Que nuestro proyecto no es personalista, y la candidatura es la de todo el Círculo de Elkarrekin Podemos.