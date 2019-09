Taupada, un nuevo servicio de apoyo para las mujeres en Andoain Taupada. La psicóloga Izaskun Solagaistua, la concejal de Igualdad Petri Romero y la alcaldesa. / X.L. Ofrecerá asesoramiento profesional en situaciones de malestar y desasosiego MARIVI OLANO ANDOAIN. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:22

Izaskun Solagaistua es la psicóloga que estará al frente de Taupada, el nuevo servicio que pone en marcha el departamento de Igualdad del Ayuntamiento para ofrecer apoyo a las mujeres en Andoain. Este servicio nace para ser un lugar en el que las mujeres podrán recibir apoyo cuando no se sientan bien debido a diferentes situaciones, desde malestares a los que no se sabe poner nombre, situaciones de desasosiego a las que no se sabe cómo hacer frente, problemas en las relaciones de pareja, de familia o de trabajo, a situaciones de violencia o maltrato por parte tanto de conocidos como de desconocidos.

«Sabemos que muchas mujeres sienten que no se les está tratando bien, pero no saben qué está ocurriendo, tienen muchas dudas y confusión o no saben cómo responder o a quién pedir ayuda. Sabemos que muchos de esos malestares se presentan en forma de síntomas sobre los que en muchas ocasiones es difícil tener claridad o identificar su origen», indicaba la concejal de Igualdad Petri Romero en la presentación de este nuevo servicio.

Nuevo servicio Dependiente del departamento de Igualdad del Ayuntamiento y dirigido a apoyar a las mujeres en Andoain. Es un lugar para poder ser acompañada cuando se siente malestar o desasosiego por diferentes situaciones de la vida. ¿Qué ofrece? Acompañamiento individual y grupal a mujeres y a sus familiares, amigos y amigas; cursos y talleres; charlas y asesoría. Contacto De lunes a viernes, de 9.00 a 14.30, enviando correo al email taupada@sormena.biz o llamando al teléfono 667 608 202.

Taupada se pone en marcha para dar también apoyo a las personas cercanas a las mujeres: familia, amigas y amigos y a otras personas de su entorno que aprecian ese malestar pero no saben cómo actuar o sienten frustración porque las mujeres no dan los pasos que podrían ayudarles a salir de su situación. «El apoyo del entorno es muy importante en estos casos, pues se trata de las personas que están en el día a día», indicaba Romero.

El nuevo servicio municipal ofrecerá acompañamiento individual y grupal a las mujeres y a las personas que le rodean, cursos y talles para mujeres, charlas, asesoría a profesionales de entidades públicas y privadas ante situaciones o casos en los que hay dudas o dificultades sobre cómo actuar, valoración de casos para saber qué recursos son más convenientes y atención a personas derivadas de entidades públicas o privadas cuando se considere el servicio más adecuado.

Cómo ponerse en contacto

Para contactar con la psicóloga Izaskun Solagaistua en el servicio Taupada se podrá escribir un correo a la dirección taupada@sormena.biz o llamar al teléfono 667 608 202. El horario para pedir cita será de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 horas. Si no es posible llamar en este horario se puede dejar un mensaje e indicar qué momento es el mejor para que responsables de este servicio se pongan en contacto, ya que la idea es dar las citas en los días y horarios que vengan bien a las personas que soliciten la ayuda de Taupada.

Desde el departamento de Igualdad se anima a las mujeres a contactar con Taupada y consultar todo tipo de dudas. «Muchas veces vivir situaciones difíciles en soledad lo hace muy difícil y duro. Compartirlo con profesionales en un ambiente cercano, seguro y de confianza, es un primer paso en la solución de los problemas», indican desde el Ayuntamiento.

Este trimestre, taller y charla

Para este próximo trimestre, además de las actividades que puedan organizarse, hay programado un taller en la Escuela de Empoderamiento para mujeres, con el título 'Reconociendo nuestros malestares', que tiene como objetivo crear un espacio en el que poder ir dando forma e identificando el origen de los malestares que más afectan a las mujeres.

El taller será gratuito y se organizará los jueves, de 18.30 a 20.30 horas, desde el 10 de octubre al 19 de diciembre. Para apuntarse o solicitar información, en el departamento de Igualdad del Ayuntamiento, en el edificio Urigain (943 300 830, extensiones 380 y 397) o en el email berdintasuna@andoain.eus, y en el Servicio Ataria del Ayuntamiento (943 300 830). También puede realizarse la inscripción en la página www.andoain.eus/berdintasuna.

Para el 8 de noviembre, a las 6 de la tarde, se organizará una charla centrada en las personas del entorno de mujeres que se encuentran en relaciones de maltrato o situaciones de violencia machista. Se hablará sobre la complejidad de este problema y las dificultades que se derivan de estas situaciones, y se darán pautas que sirvan de ayuda a las personas cercanas a la mujer que sufre la situación. La charla se realizará en Bastero Kulturgunea.