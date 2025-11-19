Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los miembros de la Banda de la Musika Eskola quisieron recordar a Arantxa Irigoras, que fue durante años parte de la agrupación. Aiurri
Andoain

Los solistas de la Banda de Música dieron la talla en el especial concierto en Bastero

Aprovecharon los músicos la actuación para recordar a Arantxa Irigoras,0 recientemente fallecida

María Cortés

María Cortés

Andoain

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:52

La música fue protagonista en el auditorio de Bastero en el concierto de la Banda de Música de Andoain, pero la actuación arrancó con un ... breve y sentido acto en memoria de Arantxa Irigoras, compañera de la Banda durante años que falleció recientemente. Los músicos entraron por la parte trasera del auditorio y formaron un mosaico en el que se leía 'Betiko gurekin'. Además, en el folleto del repertorio que se entregó al público se añadió un bertso que escribió la propia Irigoras y que decía: 'Mundua ez da beti jai, inoiz trixtea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko alai. Bestela, datozen penai ez diet surik bota nahi, ni hiltzen naizen gauean, behintzat, egizue lo lasai'.

