Los solistas de la Banda de Música dieron la talla en el especial concierto en Bastero

La música fue protagonista en el auditorio de Bastero en el concierto de la Banda de Música de Andoain, pero la actuación arrancó con un ... breve y sentido acto en memoria de Arantxa Irigoras, compañera de la Banda durante años que falleció recientemente. Los músicos entraron por la parte trasera del auditorio y formaron un mosaico en el que se leía 'Betiko gurekin'. Además, en el folleto del repertorio que se entregó al público se añadió un bertso que escribió la propia Irigoras y que decía: 'Mundua ez da beti jai, inoiz trixtea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko alai. Bestela, datozen penai ez diet surik bota nahi, ni hiltzen naizen gauean, behintzat, egizue lo lasai'.

En lo que respecta al concierto, en esta ocasión tuvieron especial peso en la actuación varios de los miembros de la Banda que interpretaron diversos temas como solistas. «Fueron unas intervenciones verdaderamente majestuosas de Aiala Irulegi con la flauta, de Martín Sánchez con el clarinete, de Gorka Macias con el saxo, de Lier Sarasola con el xilófono y de los trompetistas Ander Egaña y Jaime Eguzkitza.

La Banda de la Musika Eskola contó además con unos invitados muy especiales: varios alumnos de taller musical 3, que interpretaron conjuntamente con la Banda 'Jostailuen Sinfonia' de Joseph Haydn.

El concierto fue un encuentro de talento y calidad musical. A la maestría técnica se le sumó la exquisitez musical de todos los intérpretes, siempre bien acompañados por la Banda. El público disfrutó mucho y aplaudió sin cansancio todo el concierto.