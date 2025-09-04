Siete puntos informativos para acercar los proyectos de mejora entre la A-15 y la N-1

María Cortés Andoain. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Andoain sigue trabajando en el proceso abierto de socialización del trazado del enlace A-15 y N-1 en Andoain. «El objetivo es dar a conocer ambas alternativas y recoger las opiniones de los ciudadanos», recuerdan los responsables municipales.

Ahora, como siguiente fase del proceso, se han habilitado siete puntos informativos en espacios estratégicos del municipio. En ellos se ha colocado un tótem y folletos informativos sobre las dos alternativas planteadas. Los puntos informativos se encuentran: en el Ayuntamiento, en el frontón Arrate, en Urigain Etxea, en Bastero kulturgunea, en la Biblioteca municipal, en el Polideportivo y en el edificio Ambrosia Olabide. Lo dicho, «el objetivo es que la información llegue a toda la ciudadanía y la reciba de forma eficaz», aseguran desde el Consistorio andoaindarra.

Los siguientes pasos

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el pasado 10 de julio, en la Plaza Morea Andreurdinarena, el alcalde Andoni Álvarez y la concejala de urbanismo Garazi Usandizaga presentaron las dos alternativas existentes. El objetivo principal fue dar a conocer entre la ciudadanía las propuestas para mejorar las conexiones entre la A-15 y la N-1. Los materiales de comunicación como folletos, infografías, exposiciones y mesas redondas abiertas, se utilizarán hasta finales de octubre para difundir la información. El objetivo es recabar la opinión de todas y todos los participantes y trasladarlas a la Diputación Foral de Gipuzkoa. A lo largo del mes se desarrollarán nuevas iniciativas para reforzar la participación.

El alcalde ha manifestado su convencimiento de que este proceso se enriquecerá con las aportaciones de las y los vecinos de Andoain, y por lo tanto, les convoca a visitar los puntos informativos, consultar el material y proporcionar su opinión, ya que su valor en este proceso de socialización es realmente alto.

Entre las principales razones por las que se pone en marcha este proceso de conocimiento en profundidad de las características, beneficios e inconvenientes de las dos alternativas para mejorar las conexiones entre la A-15 y la N-1 se encuentran: los problemas que genera el tráfico actual en Andoain, como la inseguridad vial, la contaminación ambiental, el ruido, la división entre barrios, el desarrollo que va a tener nuestro pueblo y la necesidad de analizar todos ellos de forma participativa.

Para consultar toda la información y los contenidos complementarios, el Ayuntamiento ha habilitado una página web (gizarteratze-prozesua.andoain.eus) en la que se podrán encontrar documentos, testimonios y otros recursos. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a todas y todos los andoaindarras a participar en este proceso y a dar el paso de decidir conjuntamente el futuro de Andoain.