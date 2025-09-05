La sidrería Gaztañaga será homenajeada hoy en la plaza de la Constitución

El Diario Vasco andoain. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Donostia se prepara hoy para vivir la jornada central de las Euskal Jaiak, con la celebración del XXXVIII Sagardo Eguna que tendrá lugar esta mañana en la plaza de la Constitución. La organización corre a cargo de Gipuzkoako Sagardogileen Elkartea, con apoyo de Donostia Kultura, ofreciendo degustaciones de sidra de 32 sagardotegis de la provincia, así como pintxos variados.

En dicho acto, además, se aprovecha para hacer varios homenajes, entre ellos, el que recibirá la sidrería andoaindarra Gaztañaga.