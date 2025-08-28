Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Servicio especial de autobús este viernes y este sábado con motivo de las fiestas de Sorabilla

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Andoain

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39

Con motivo del desarrollo de las fiestas de Sorabilla este fin de semana se ofrecerá un servicio especial de autobús en Andoain a parte del ... ordinario habitual. Los festejos se ponen en marcha este viernes y con tal motivo habrá servicio especial de autobús entre la 23.00 y las 3.00 horas. El recorrido será el siguiente: Desde Txopera hacia Sorabilla, con paradas en Makaldegia, Zumea número 36, Karrika y Sorabilla. En el trayecto de vuelta, de Sorabilla hacia el centro las paradas se realizarán bajo demanda.

