Servicio especial de autobús este viernes y este sábado con motivo de las fiestas de Sorabilla

Juan F. Manjarrés Andoain Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

Con motivo del desarrollo de las fiestas de Sorabilla este fin de semana se ofrecerá un servicio especial de autobús en Andoain a parte del ... ordinario habitual. Los festejos se ponen en marcha este viernes y con tal motivo habrá servicio especial de autobús entre la 23.00 y las 3.00 horas. El recorrido será el siguiente: Desde Txopera hacia Sorabilla, con paradas en Makaldegia, Zumea número 36, Karrika y Sorabilla. En el trayecto de vuelta, de Sorabilla hacia el centro las paradas se realizarán bajo demanda.

Además, desde el Consistorio informan que los horarios específicos de los servicios serán desde Makaldegia hacia Sorabilla: 23.00, 23.30, 00.30, 1.30 y 2.30. Desde Sorabilla hacia Makaldegia: 00.00, 1.00, 2.00 y 3.00. Este sábado Este sábado, entre las 20.00 y las 21.00 horas se realizarán dos viajes desde Makaldegia hasta Sorabilla. Además, desde el ayuntamiento añaden que habrá servicio continuo desde las 23.00 hasta las 4.30 horas, con salida desde Makaldegia.

