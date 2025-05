Las sénior del Leizaran Lanbroa taberna reciben esta tarde al Bera-Bera

El Diario Vasco Andoain. Viernes, 9 de mayo 2025, 20:00 Comenta Compartir

Jornada intensa para los equipos andoaindarras de balonmano del Leizaran. El sénior femenino Leizaran Lanbroa Taberna recibe hoy, a las 18.00 horas, al Bera-Bera en Allurralde. No siempre se gana y las andoaindarras no pudieron hacerlo el pasado fin de semana en la semifinal por el play-off. Cayeron ante Ereintza Bitek por 19-15. Por lo que no lograron pasar a la final del domingo y tampoco a la fase por el ascenso a División de Honor Plata, la segunda categoría del balonmano femenino estatal.

Continuando con la cartelera de este fin de semana, en lo que respecta a los equipos sénior masculinos, el Leizaran Eskubaloia juega hoy en casa antes que las chicas, a las 16.30 horas, ante el Lurkide Legazpi. En juveniles, partido a domicilio para el femenino Leizaran Eskubaloia ante Leizea Taberna OET, mañana a las 12.30 horas, en el Majori de Ordizia. El juvenil masculino Leizaran Javier Zeramikak se medirá al Tolosa CF Eskubaloia, hoy a las 15.00 horas, en el Allurralde.

En categoría cadete, las chicas del Leizaran La Salle Berrozpe recibirán mañana, a las doce y media, la visita del Urnieta Iñaki Mecanizados. El Leizaran Horia, por su parte, jugará ante Bergara KE, hoya las 09.00 horas, en Allurralde. Las del Leizaran Txuria se enfrentarán mañana, a las once, al Ingou Arrasate, también en casa. Entre los chicos cadetes, el Leizaran Camacho Construcción se medirá al Egia MU Harategia, a domicilio, mañana a las 12.00 horas. Mientras que el Leizaran Txuria jugará contra Saieko Ardotxo El Kubano, hoy a las 13.00 horas en el polideportivo La Salle de Donostia. El Leizaran Horia buscará ganar al Amenabar ZKE, hoy a las 13.30 horas, en Allurralde.

En cuanto a los infantiles, el femenino Leizaran McDonalds recibirá mañana al Mail Boxes Zarautz Group ZKE, a las 09.30 horas, en Allurralde. El Leizaran Urkabe luchará por ganar al Ingou Arrasate, este mediodía, a las 12.00 horas, en el Musakola de Arrasate. Entre los equipos masculinos, el Leizaran Oianume se enfrenta al Urola E.K. Klinika Alai, hoy a las 12.00 horas, en Allurralde. A domicilio ante el Moyua Homes Bidasoa Irun Urdina jugará mañana, a las 11.00 horas, el Leizaran Horia, en el Artaleku.