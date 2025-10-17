Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Salle Berrozpe instalará un punto de recogida en Goikoplaza, del 20 al 24 de octubre, en horario de 11.00 a 13.00 horas.

Andoain

La Salle Berrozpe organiza la campaña de sensibilización sobre residuos electrónicos

Habrá un punto de recogida en Goikoplaza, desde este lunes y hasta el jueves de 11.00 a 13.00 horas, para depositar pequeños aparatos

María Cortés

María Cortés

Andoain

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51

La Salle Berrozpe ikastetxea ha organizado una recogida de residuos electrónicos para esta próxima semana. En concreto, durante cinco días, desde el lunes 20 ... de octubre al jueves 24, se instalará en Goikoplaza un punto de recogida abierto a toda la ciudadanía donde se podrán depositar pequeños electrodomésticos, móviles, cargadores, pilas y otros dispositivos electrónicos en desuso. El horario será de 11.00 a 13.00 horas.

