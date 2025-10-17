La Salle Berrozpe organiza la campaña de sensibilización sobre residuos electrónicos

La Salle Berrozpe ikastetxea ha organizado una recogida de residuos electrónicos para esta próxima semana. En concreto, durante cinco días, desde el lunes 20 ... de octubre al jueves 24, se instalará en Goikoplaza un punto de recogida abierto a toda la ciudadanía donde se podrán depositar pequeños electrodomésticos, móviles, cargadores, pilas y otros dispositivos electrónicos en desuso. El horario será de 11.00 a 13.00 horas.

Según han destacado desde el centro educativo, «el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento Electrónico del centro organizará y dinamizará esta campaña de concienciación sobre la gestión responsable de los residuos electrónicos», añadiendo que «el objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a los vecinos y vecinas de Andoain sobre los problemas que pueden generar en el medio ambiente la mala gestión de estos residuos». Recuerdan desde La Salle Berrozpe que en este punto se podrán depositar únicamente residuos electrónicos pequeños y de tamaño medio, como ordenadores, impresoras, teléfonos móviles, televisiones, routers, videocámaras, relojes o consolas, que posteriormente se trasladarán a un lugar específico para depositarlos. No se aceptarán electrodomésticos de la llamada línea blanca, como lavadoras, hornos, frigoríficos o lavavajillas.

Además de la recogida de estos residuos, se informará a las personas participantes sobre: el impacto ambiental de los residuos electrónicos; los beneficios de su correcta gestión y reciclaje; las posibilidades de reutilización y segunda vida de los aparatos; dónde y cómo depositarlos durante el resto del año en Andoain y en la comarca.

Esta actividad se enmarca dentro de la Semana del Clima y la Energía, Asteklima 2025, que impulsan el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y la sociedad pública de gestión ambiental Ihobe, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Andoain y la Mancomunidad de Tolosaldea.