Rock guipuzcoano como aperitivo y festival rockero en Nafarroa Plaza por la tarde-noche

A las 12.00 del mediodía el rock comenzará hoy a sonar en la plaza Zumea de la mano de The Northagirres, grupo de Urretxu que estrenará el programa 'Aperitif!' en las plazas de Andoain para calentar el ambiente rockero. Los de Urretxu llegan para presentar su trabajo 'Corte fino'.

Además, en la plazoleta de Bastero, a las 13.00 horas de la tarde, se podrá disfrutar con Screamer & Sinners, de Aretxabaleta, que darán a conocer las canciones de 'Hipnosia', que es su segundo disco. Y en Goikoplaza, a las 14.00 horas, estarán Natural Project con los temas de su disco llamado 'Esther'.

Rock en plaza Nafarroa

Por la tarde, el escenario se trasladará a la plaza Nafarroa. A partir de las 18.00 horas de la tarde se sucederán en el escenario Mice, The Llamps (18.55 horas), The Rockingbirds (20.00), Dimi Dero INC (21.40 horas), Thurston Moore Group (en torno a las 23.00 horas), y como cierre Tropical Fuck Storm (1.00 de la madrugada).