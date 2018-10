Un regalo a la familia del Euskalduna Regalo. Javier muestra dos ejemplares de su nuevo libro. Javier Zatarain dona al club urdiña su libro sobre las últimas 76 temporadas del fútbol andoaindarra | Está a la venta a 15 euros en las librerías Ernaitza, Delgado y Stop, y en la oficina del campo de Ubitarte MARIVI OLANO ANDOAIN. Jueves, 18 octubre 2018, 00:16

El último regalo que ha recibido la Sociedad Euskalduna Andoaindarra ha llegado de manos de Javier Zatarain Abad, un hombre ligado durante años al club urdiña y una de las personas que mejor y con más detalle conoce la historia del fútbol en Andoain.

Zatarain entregaba la semana pasada al Euskalduna los 500 ejemplares de su último trabajo, el libro 'Euskalduna K.E.ren Hirurogeita Hamasei Denboraldi (XX-XXI Mendeak) - Setenta y Seis Temporadas de la S.D. Euskalduna (Siglos XX-XXI)', un arduo trabajo que como el propio autor señala en el prólogo «trata de reflejar todas las plantillas que han pasado por el club a lo largo de estas setenta y seis temporadas, además de clasificaciones y fotos de casi la totalidad de las plantillas que quedan reflejadas».

Zatarain dice que con esta publicación ha querido rendir un homenaje a los 25 presidentes, 26 entrenadores y a los miles de jugadores que han pasado en estas 76 temporadas por el club urdiña. «Mi particular homenaje, al igual que lo hice en mi primer libro, va para mi padre Manuel Zatarain y mi abuelo Edmundo Abad , ambos expresidentes ya fallecidos, extensible a los numerosos presidentes, entrenadores y jugadores que he tenido el placer de conocer en las 29 temporadas que he pertenecido a este club y de los que me he llevado un gratísimo recuerdo».

«Es una obra digna de toda alabanza», dicen desde el club, al que ha entregado 500 unidades

Afirma que solo tiene palabras de agradecimiento para la S.D. Euskalduna por «el valioso gesto que tuvo hacia mi persona en el año 1998 con motivo de la celebración del 75 aniversario, de concederme la insignia de oro del club, ante las más de cuatrocientas personas que acudieron a la comida de exjugadores, expresidentes y exentrenadores».

En 76 temporadas

A lo largo de más de 300 páginas, Zatarain recoge las plantillas de las diferentes categorías que han pasado por el club, desde 1923-1924 hasta el presente, con fotografías de los equipos, nombres y apellidos de los jugadores y jugadoras, categoría en la que jugaron y nombre del entrenador, junto a la clasificación por club de cada temporada.

El autor ha querido dejar en manos del club este trabajo sobre la historia del fútbol andoaindarra, que puede adquirirse al precio de 15 euros en las librerías Ernaitza, Delgado y Stop y en la oficina del campo de fútbol Ubitarte.

Zatarain ha contado en esta ocasión con la colaboración de sus dos hijos. Irati Zatarain Peña como diseñadora de la portada del libro, y su hermano Iñigo como traductor.

Exhaustiva investigación

Salva Parada Elizalde, presidente actual del club urdiña, indica en el prólogo del libro que Zatarain «es todo un ejemplo de dedicación desinteresada a la S.D. Euskalduna», y destaca que la junta directiva aprecia el trabajo que ha realizado para los urdiñas a lo largo de muchos años, un trabajo que «todavía sigue realizando en favor de nuestro club». Parada señala que el club considera la labor de recopilación de material y datos para esta publicación como «una obra digna de toda alabanza». Y añade que «estamos ante un exquisito trabajo periodístico, donde queda expuesta la dedicación en la exhaustiva investigación que ha realizado, al que se suman innumerables horas detrás de una cámara para retratar los diferentes equipos de distintas categorías de nuestro querido club».

El presidente urdiña señala que el libro es «una buena excursa para crear un vínculo entre diferentes generaciones», y confía en que «sea un referente en la historia del deporte andoaindarra, así como un inmejorable material de consulta para la afición de nuestro club».

Su segundo trabajo

Este libro es el segundo trabajo sobre el Euskalduna que firma Zatarain. El primero lo publicaba en 1998 con motivo de la celebración de los actos conmemorativos del 75 aniversario del club urdiña. Fue también un arduo trabajo que recopilaba una extensa información sobre los primeros equipos urdiñas, número de partidos jugados, fichas de los jugadores, fotografías, reseñas deportivas en los medios de comunicación locales, relación de árbitros que dirigieron los partidos del primer equipo e incluso actas de los encuentros y convocatorias del Euskalduna.

En su haber cuenta también con otra publicación 'Los últimos vestigios del siglo XX', sobre los diferentes equipos que participaron en los torneos de fútbol sala que se organizaban en Andoain entre los años 1983 y 1992, un trabajo que buceaba en esta modalidad deportiva, con datos detallados de los equipos e imágenes, más de 220, para acompañar el recorrido del fútbol sala en la localidad. Zatarain es autor, entre otros libros de temática diversa, de varias publicaciones sobre el mundo de la hípica y los jockeys, deporte al que es un gran aficionado.

La fotografía, otra de sus grandes aficiones, le llevó a ser colaborador de EL DIARIO VASCO, ilustrando con sus imágenes las crónica de Andoain del corresponsal Pepe Narcue, con quien formó un tándem perfecto durante años. Esta pasión por la imagen se mostraba en el año 2013 en la muestra fotográfíca sobre el club urdiña que ofreció dentro de los actos conmemorativos del 90 aniversario de la S.D. Euskalduna.