El PSE-EE solicita a EH Bildu que agilice el reintegro de la compensación por el cierre temporal de las piscinas

El grupo municipal socialista de Andoain ha solicitado a EH Bildu que se devuelva de oficio la parte proporcional del abono de 2024 (1, ... 92%) y se ajuste proporcionalmente el cobro del abono de 2025 (5,21%) a la totalidad de las personas abonadas al Polideportivo y se corrija de esta manera la medida anunciada por EH Bildu de compensar por el cierre temporal de las piscinas únicamente a quienes lo soliciten previamente.

«En este sentido consideramos que el procedimiento que ha establecido EH Bildu para el reintegro económico no es ni ágil, ni cómodo para los usuarios del Polideportivo municipal de Andoain, ya que implica que cada persona debe rellenar un formulario y presentarlo en las diferentes instalaciones, en un horario concreto, y ello si cabe, limitado en un espacio de tiempo, hasta el 12 de marzo», indican los socialistas.

Según este partido de la oposición, «el cierre temporal de las piscinas ha afectado a todas y todos los socios, no permitiendo utilizar un servicio al que tienen derecho de uso y disfrute con el pago del correspondiente abono, independientemente de que hagan o no uso del mismo. Por ello, pedimos al equipo de gobierno de EH Bildu que no ponga obstáculos al reintegro de la compensación económica. Que corrijan la decisión política que han tomado y se devuelva de oficio la parte proporcional del abono a la totalidad de las personas abonadas al Polideportivo, que ya de por sí sufren en demasiadas ocasiones las consecuencias del mal estado de las instalaciones deportivas».

Medidas compensatorias

Y es que el equipo de gobierno publicó recientemente las medidas compensatorias relativas al cierre de piscinas. «Informamos que teniendo en cuenta los días en los que las instalaciones han permanecido cerradas como consecuencia de las reparaciones realizadas en las piscinas, el Ayuntamiento ha decidido aplicar las siguientes compensaciones a quienes así lo soliciten: abonos de 2024 (devolución de la parte proporcional del abono, el 1.92%; abonos de 2025 (ajustar proporcionalmente el cobro del abono, es decir, el 5.21%).

Para presentar la solicitud, las personas deberán cumplimentar el documento de solicitud correspondiente, teniendo hasta el 12 de marzo, inclusive, para hacerlo.

Se podrá hacer: electrónicamente en https://www.andoain. eus; enviando el documento a allurralde@andoain.eus; a través del Servicio Municipal de Atención a la ciudadanía, de lunes a viernes de 8.00 a 14.30 (los jueves hasta las 15.30 horas; en el polideportivo Allurralde, de lunes a viernes de 9.30 a 13.00, y martes y jueves de 17.00 a 19. 00 horas.