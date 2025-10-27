El PSE-EE está satisfecho de que el Pleno haya admitido cerca del 60% de sus propuestas

M. C. andoain. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El PSE-EE de Andoain ha mostrado «su satisfacción» después de que el Pleno aprobara, cerca del 60% de sus propuestas en aras a mejorar las Ordenanzas Fiscales de 2026. Son medidas que se han elaborado «con liderazgo, seriedad, rigor, responsabilidad y visión de futuro» y que se han centrado en cuatro ejes «fundamentales» para el presente y futuro de Andoain: vivienda, sostenibilidad, juventud y apoyo a las familias.

El acceso a la vivienda sigue siendo el principal problema de los andoaindarras. En este sentido, el PSE-EE ha conseguido que se implementen soluciones reales y progresistas para movilizar la vivienda vacía ya construida, fomentar el alquiler social y promover la construcción de vivienda protegida. Entre las medidas socialistas aprobadas, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2026, se encuentran las bonificaciones del 99% del IBI para las viviendas destinadas al alquiler social, del 50% para los que hayan instalado sistema de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar y un 50% para las que tengan etiqueta de eficiencia energética A o B. También la ampliación de las exenciones del recargo a la vivienda vacía, que propuso EH Bildu, para garantizar que sirvan de elemento para movilizar vivienda vacía y no como una herramienta para recaudar. Igualmente han sido aprobadas diferentes bonificaciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra. Sin embargo, desde el PSE-EE destacan que otras como «la implementación del Canona la Vivienda Vacía, las ayudas para la instalación de recarga de vehículos eléctricos o a las viviendas protegidas no han sido apoyadas por el resto de grupos».

Entre las medidas de apoyo a las familias, los socialistas han logrado que se aprueben sus propuestas para que las bonificaciones del IBI y del Impuesto de Vehículos tengan en cuenta la renta y el número de hijos, siendo «más justo y progresivo». Los socialistas han expresado su satisfacción por la aprobación de la propuesta ciudadana, trasladada por Hirukide y asumida por el PSE-EE, destinada a aliviar la factura del agua de las familias numerosas y adaptarla mejor a su realidad convivencial.

«Gracias a nuestra labor, se van a congelar los precios de las entradas en Bastero. Además, se va a ampliar la 'Gazte ordua' hasta los 35 años para que más jóvenes puedan acceder de manera más económica a la programación cultural de Andoain y elijan quedarse en su pueblo en su tiempo libre», destacan. Alkain asegura que estas medidas son también un ejemplo claro de cómo el Partido Socialista entiende su labor pública y municipal. «Escuchando a la ciudadanía, identificando sus problemas y necesidades reales y transformándolas en propuestas y soluciones concretas y reales. Estemos donde estemos, con la misma determinación y sentido de la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado».

Aritz Alkain ha concluido felicitándose de que «EH Bildu, esta vez, haya decidido escucharnos y dejado atrás la inercia del 'no por el no' que el año pasado bloqueó la aprobación de la mayoría de estas mismas medidas». Ha apelado a seguir avanzando por la senda de la política útil, la de resultados reales y la que refleja una forma diferente de gobernar: pensando en la gente y en sus necesidades, buscando puntos de encuentro que beneficien a Andoain.