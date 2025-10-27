Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andoain

El PSE-EE está satisfecho de que el Pleno haya admitido cerca del 60% de sus propuestas

M. C.

andoain.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:25

Comenta

El PSE-EE de Andoain ha mostrado «su satisfacción» después de que el Pleno aprobara, cerca del 60% de sus propuestas en aras a mejorar las Ordenanzas Fiscales de 2026. Son medidas que se han elaborado «con liderazgo, seriedad, rigor, responsabilidad y visión de futuro» y que se han centrado en cuatro ejes «fundamentales» para el presente y futuro de Andoain: vivienda, sostenibilidad, juventud y apoyo a las familias.

El acceso a la vivienda sigue siendo el principal problema de los andoaindarras. En este sentido, el PSE-EE ha conseguido que se implementen soluciones reales y progresistas para movilizar la vivienda vacía ya construida, fomentar el alquiler social y promover la construcción de vivienda protegida. Entre las medidas socialistas aprobadas, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2026, se encuentran las bonificaciones del 99% del IBI para las viviendas destinadas al alquiler social, del 50% para los que hayan instalado sistema de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar y un 50% para las que tengan etiqueta de eficiencia energética A o B. También la ampliación de las exenciones del recargo a la vivienda vacía, que propuso EH Bildu, para garantizar que sirvan de elemento para movilizar vivienda vacía y no como una herramienta para recaudar. Igualmente han sido aprobadas diferentes bonificaciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra. Sin embargo, desde el PSE-EE destacan que otras como «la implementación del Canona la Vivienda Vacía, las ayudas para la instalación de recarga de vehículos eléctricos o a las viviendas protegidas no han sido apoyadas por el resto de grupos».

Entre las medidas de apoyo a las familias, los socialistas han logrado que se aprueben sus propuestas para que las bonificaciones del IBI y del Impuesto de Vehículos tengan en cuenta la renta y el número de hijos, siendo «más justo y progresivo». Los socialistas han expresado su satisfacción por la aprobación de la propuesta ciudadana, trasladada por Hirukide y asumida por el PSE-EE, destinada a aliviar la factura del agua de las familias numerosas y adaptarla mejor a su realidad convivencial.

«Gracias a nuestra labor, se van a congelar los precios de las entradas en Bastero. Además, se va a ampliar la 'Gazte ordua' hasta los 35 años para que más jóvenes puedan acceder de manera más económica a la programación cultural de Andoain y elijan quedarse en su pueblo en su tiempo libre», destacan. Alkain asegura que estas medidas son también un ejemplo claro de cómo el Partido Socialista entiende su labor pública y municipal. «Escuchando a la ciudadanía, identificando sus problemas y necesidades reales y transformándolas en propuestas y soluciones concretas y reales. Estemos donde estemos, con la misma determinación y sentido de la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado».

Aritz Alkain ha concluido felicitándose de que «EH Bildu, esta vez, haya decidido escucharnos y dejado atrás la inercia del 'no por el no' que el año pasado bloqueó la aprobación de la mayoría de estas mismas medidas». Ha apelado a seguir avanzando por la senda de la política útil, la de resultados reales y la que refleja una forma diferente de gobernar: pensando en la gente y en sus necesidades, buscando puntos de encuentro que beneficien a Andoain.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSE-EE está satisfecho de que el Pleno haya admitido cerca del 60% de sus propuestas