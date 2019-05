El PSE-EE se reunirá con el resto de partidos para estudiar vías de encuentro Maider Láinez (PSE-EE) en una sesión plenaria. / UNANUE Pide que se respeten todas las opciones posibles de cara a la formación del gobierno municipal MARIVI OLANO ANDOAIN. Jueves, 30 mayo 2019, 00:14

El PSE-EE comenzará en los próximos días a reunirse con el resto de partidos políticos y tomará como punto de partida los programas electorales para estudiar las posibles vías de encuentro existentes con cada uno.

Desde las filas socialistas se ha querido enviar un agradecimiento a las 1.941 personas que «nos trasladaron su apoyo y confianza el domingo pasado». Señalan que «el resultado electoral ha dejado de manifiesto que los socialistas somos un partido fuerte y sólido en Andoain y que la ciudadanía ha respaldado el trabajo realizado estos cuatro años y el equipo que hemos presentado».

Señalan que los resultados del domingo evidencian igualmente que la lista más votada ha sido la de EH Bildu, pero «también decimos que ha quedado claro que las y los andoaindarras ven y confían en los socialistas como alternativa a EH Bildu y que hay muchas personas socialistas, pero también de otras sensibilidades que piden que haya un cambio en Andoain». Esto, señalan, hace que se sientan respaldados y legitimados para mantener reuniones con el resto de partidos políticos para ver las vías de encuentro con cada uno de ellos.

El PSE-EE se hace eco de las palabras del periodista Iñaki Gabilondo, cuando indica que «lo que se avecina es lo que se llama comúnmente hacer política. Lo que viene en los próximos días es lo que los ciudadanos nos están requiriendo permanentemente: que las fuerzas políticas no se embistan, sino que se entiendan o traten de hacerlo al menos y traten de explorar vías de encuentro».

«Serenidad y respeto»

En este sentido, el PSE-EE pide a la ciudadanía serenidad y respeto «ya que en los días que han transcurrido desde las elecciones, tanto en las redes sociales como en algunos medios no se está produciendo ni la calma ni el respeto deseado, ni hacia un lado ni hacia el otro. No podemos perder de vista que todos vivimos en Andoain y todos somos andoaindarras con el mismo derecho a que nos guste una cosa u otra, por lo que, ante todo, debe primar el respeto y la conviviencia». Los socialistas añaden que no solo hay que hablar de la convivencia, sino que también hay que ponerla en práctica.