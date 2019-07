PSE-EE dice que quiere garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía El grupo del PSE-EE en el estreno plenario de la legislatura. / UNANUE La alcaldía trabaja para encontrar una opción técnica que permita seguir desde casa los plenos en euskera o castellano MARIVI OLANO ANDOAIN. Jueves, 4 julio 2019, 00:16

El Partido Socialista ha querido aclarar algunas cuestiones ante la polémica creada por el uso del castellano en los plenos del Ayuntamiento, y ha indicado que no se trata de un problema con el euskera «como algunos están intentado hacer ver, sino que es una cuestión que llevamos varios años en los que una parte de la ciudadanía de Andoain no ha podido seguir los plenos en su totalidad desde casa por no entender lo que se dice, por lo que no han quedado garantizados los derechos lingüísticos de todas las y los andoaindarras».

Para que todo el mundo comprenda lo sucedido, el PSE-EE explica que la ciudadanía tiene la posibilidad de presenciar los plenos in situ, dado que, al igual que los miembros de la Corporación, tiene a su disposición un sistema de traducción. Además, indican, «llevamos varios años en los que los plenos pueden seguirse en directo en la página web del Ayuntamiento por video streaming o verse en el canal de You Tube del Ayuntamiento, el mismo día del pleno o cualquier otro día».

Sin embargo, en este último caso, quienes siguen las sesiones plenarias desde casa no tienen la opción de elegir el idioma de la retransmisión, «y sólo pueden escuchar las intervenciones en el idioma en el que cada uno se exprese». De ahí, añaden los socialistas, «nuestra preocupación porque no todo el mundo pudiera seguir con normalidad y entender todas las intervenciones».

Buscar un sistema técnico

El PSE-EE afirma que su deseo es que las sesiones puedan ser seguidas por toda la ciudadanía sin excepción, y para ello informan que la Alcaldía está trabajando junto con el departamento informático municipal para encontrar un sistema técnico que permita escuchar los plenos desde casa, como si estuviera en el salón plenario, lo que actualmente, con los medios técnicos existentes, no se puede realizar.

Poner en funcionamiento esta opción, añaden, puede llevar un tiempo, por lo que piden comprensión. Mientras tanto, la alcaldesa Maider Lainez se expresará en bilingüe, «cosa que hasta ahora no se ha hecho».

Los socialistas consideran «vergonzoso, partidista e injusto que el partido que ha estado los últimos 8 años en el gobierno y que no se ha preocupado de garantizar el derecho de todas y todos los andoaindarras a tener información directa del Ayuntamiento, sea quien produzca alarma social con un tema tan sensible en el que saben perfectamente, porque así lo hemos demostrado sobradamente, que el Partido Socialista ha impulsado e impulsará todas aquellas acciones dirigidas a promocionar el euskera a nivel de Andoain y a otras escalas».

A este respecto, recuerdan que el PSE-EE ha apoyado el Plan para la Promoción y Normalización del Euskera en el Ayuntamiento y ha participado en actividades como el Euskaraldia o la Korrika, «cosa que no pueden decir todos los partidos».