El PSE-EE, «crítico» con la gestión de EH Bildu en el ecuador de la legislatura

El PSE-EE de Andoain ha señalado que, en el ecuador de la legislatura, las promesas de cambio, lemas y eslóganes de EH Bildu ... han demostrado estar «vacías y carentes de contenido real». El grupo municipal socialista ha realizado un balance muy crítico con la gestión de EH Bildu, «ante su incapacidad de dar respuesta a los principales retos que tiene el municipio, mostrando una nula capacidad para priorizar las acciones y proyectos que necesita Andoain», añadiendo que «esto está provocando una confusión, paralización y descoordinación en la gestión municipal, evidenciado en contratos que llevan parados desde 2023 (como la gestión de Bastero o el Servicio de Ayuda Domiciliaria y el Servicio del Centro de Día). Así como acciones totalmente irresponsables con el gasto público, como el alquiler de dos pabellones industriales sin haber renunciado previamente al que estaba en vigor y que nos obligará a abonar los tres durante este 2025, políticas contrarias a cualquier buen ejemplo de gestión y a su propio compromiso de reducir el gasto corriente». Todo esto está, según los socialistas, «afectando directamente a la ciudadanía, que nos traslada la falta, cada vez mayor, de transparencia, información y participación».

En la mitad de la legislatura, para el PSE-EE, el equipo de gobierno «EH Bildu ha demostrado una nula capacidad de gestión, de trabajo y de toma de decisiones para impulsar nuevas iniciativas, limitándose a los proyectos heredados, como, por ejemplo, la construcción de viviendas en Ama Kandida y Etxeberrieta, la renaturalización de la regata Ziako o el desarrollo del convenio, que suscribimos durante la pasada legislatura, con el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, que fue duramente criticado por EH Bildu y que es hoy la única herramienta que dispone Andoain, para construir nuevas promociones en régimen de alquiler social». Para el PSE-EE, «la única decisión propia que ha tomado EH Bildu es la adjudicación 'a dedo' de una vivienda municipal. Una decisión exclusivamente política y arbitraria, sin aval de Servicios Sociales, saltándose los criterios técnicos y objetivos y que resulta del todo injusta para el resto de andoaindarras demandantes de vivienda».

Los socialistas aseguran que a pesar de que no está siendo fácil, «porque EH Bildu no quiere escuchar, ni implementar sus propuestas», han sido constructivos y han estado activos, presentando y defendiendo más de 35 propuestas en asuntos clave como vivienda, barrios verdes y limpios, protección social, mejora de los servicios municipales y seguridad y ofreciendo un modelo de gobernanza alternativo. «Pero el equipo de gobierno ha rechazado todas las propuestas relacionadas con la creación de vivienda asequible, el refuerzo de los servicios sociales o la instalación de cámaras de videovigilancia lo que evidencia su falta de voluntad para atender las necesidades demandas por la ciudadanía y demuestra su escasa disposición a escuchar y garantizar los derechos de los andoaindarras en igualdad de trato». Para el principal partido de la oposición, «EH Bildu también ha incumplido sus propios compromisos anunciados en febrero de 2024 como la reurbanización de Gabriel Aresti y la construcción del nuevo polideportivo, cuyos proyectos dejamos en marcha, las huertas públicas, o la reforma de la plaza de Goiburu, sin explicar cómo se financiarán. Además, el alcalde ha renunciado a los Presupuestos Participativos y aún no han puesto en marcha las iniciativas elegidas por la ciudadanía en 2023, como el cambio de butacas en Bastero y la reforma de Bekoplaza».

Desde el grupo municipal socialista «defendemos un modelo alternativo al de EH Bildu que sí responda a las necesidades reales y urgentes de Andoain. El actual no funciona generando caos y parálisis. Andoain requiere liderazgo, seriedad y un equipo comprometido que afronte los grandes desafíos. Nosotros hemos demostrado nuestra capacidad de gestión y conocimiento de las prioridades, y seguiremos trabajando constructivamente, para que Andoain sea un lugar mejor para vivir, trabajar, disfrutar y convivir. Porque otra forma de gestionar es posible: Andoain merece más», concluyen.