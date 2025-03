Primera pole en el Supersport 300 para el piloto andoaindarra Beñat Fernández

María Cortés andoain. Sábado, 29 de marzo 2025, 20:43 Comenta Compartir

Fecha señalada en el calendario, la de este fin de semana, para el andoaindarra Beñat Fernández. El joven piloto está participando por primera vez en el Campeonato del Mundo Supersport300. La temporada para esta categoría ha comenzado precisamente en el trazado portugués, en el Autódromo Internacional do Algarve.

Este inicio de temporada no ha podido empezar mejor para el vecino de Andoain, ya que Beñat dio la sorpresa y logró su primera pole en el WorldSSP300. Detrás de él salieron ayer y hoy el australiano Carter Thompson (MTM Kawasaki) y Tonn.

Como destacaron los organizadores, «Fernández ha conseguido la segunda pole de la historia de Kove, un año después de la primera. El rookie se puso primero a pocos minutos del final de la sesión gracias a su 1'55.238s. Thompson registró un 1'55.277s también al final de la sesión, lo que le hizo dar un salto en la tabla y acabar segundo, a sólo 0.039s de Fernández. Tonn terminó tercero con un 1'55.321s, por lo que tres marcas ocuparon la primera fila de las carreras que se disputaron ayer y hoy».

Este periódico ha tenido la oportunidad de hablar con Imanol Fernández, aita de Beñat, que seguía emocionado y asombrado de la gesta de su hijo. «Es una pasada, que como rookie, en su debut en el campeonato del mundo Supersport 300, Beñat haya hecho pole. Estamos muy contentos y orgullosos».

El propio Beñat compareció ante la prensa este pasado viernes y destacó que «me siento genial, creo que este año puedo luchar delante. He hecho mi trabajo. La verdad que la crono ha ido muy bien. Me he sentido muy cómodo con la moto, el equipo ha sido increíble. Aun siendo la moto una cilindrada menor, el setup que tengo gracias a Kove es alucinante, el paso por curva que tengo es increíble». Al ser preguntado por sus objetivos de cara a este inicio de temporada, el de Andoain aseguró que «no me he querido generar demasiadas expectativas, porque si no se cumplen puede ser frustrante. Yo lo que quiero es salir a vivir la experiencia, a aprender todo lo que pueda. Ver qué estrategias tienen los demás pilotos y ver cómo se mueven».

Habrá que esperar a hoy para ver cómo finaliza esta primera carrera del Supersport300, pero lo que está claro es que será un fin de semana que el andoaindarra no olvidará. Pero de seguro no será el único, ya que el piloto tendrán por delante otras citas dentro de este campeonato, la siguiente a mediados de abril en Assen, pero además también participará en la Redbull Rookies Cup, con cita a finales de abril en Jerez.