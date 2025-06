Todo preparado para el Festival de Rock

Una edición más, y ya van 17, la música rock inundará los rincones y plazas de Andoain durante esta jornada. Los amantes de la ... música tendrán hoy una cita ineludible en el Festival de Rock de Andoain.

En esta edición están garantizadas diversas bandas musicales, conciertos al mediodía, pinchadas de tardeo y un gran ambiente festivo. Ofreciendo así la posibilidad de disfrutar de estilos como el rock&roll, noise-rock, jangle-rock, post-punk y psych-rock tanto a los andoaindarras como a todas las personas que se acerquen por la localidad.

Desde el mediodía se podrá disfrutar de las actuaciones del programa 'Aperitif' en varias localizaciones del municipio: arrancará en Zumea plaza, a las 12.00 horas, con Lukiek. Una hora después, a las 13.00 horas, en plaza Morea actuará Gori Gori y en Goikoplaza, a las 14.00 horas, Marte Lasarte. Además, habrá una pinchada de tardeo en Goikoplaza, a las 15.00 horas, con Melenas dj set.

Y, como no, el plato fuerte del festival llegará con los conciertos en Nafarroa plazapor la tarde. A las 18.00 horas, el primer grupo en subirse al escenario será Ezezez, seguido de Amor Líquido, a las 19.05 horas, de Holiday Ghosts a las 20.10 horas, de The Black Wizards, a las 21.50 horas, de Dummy, a las 23.05 horas, y de AA Place To Bury Strangers a las 00.30 horas.

De esta manera, 2 bandas internacionales, 3 bandas europeas y 4 bandas de Euskadi conformarán la participación de esta edición número 17 del Festival de Rock de Andoain. «Un año más, mostramos nuestro compromiso de defender una programación diversa, juvenil y que apuesta por la mezcla de géneros musicales», destacan los organizadores del evento.

Un cambio en Aperitif

Desgranando un poco los artistas de los que se podrá disfrutar esta jornada, la sesión de mediodía 'Aperitif' contará con varios grupos vascos, aunque habrá un cambio de última hora. La actuación prevista de Rukula se ha tenido que suspender, por una lesión de uno de sus componentes, y en su lugar actuará Lukiek, un grupo de rock alternativo de Mungia. Completarán la programación Marte Lasarte (Pello Armendariz, Borja Antón, Alex Alonso y Lore Billelabeitia) y Gori Gori (Ainara Gurrutxaga y Ander Fernández). Y, si esto no fuera poco, las pamplonicas Melenas harán un dj set especial en Goikoplaza.

Ya por la tarde, como informaron los organizadores, «estarán en Andoain los californianos Dummy, un cruce juvenil e hipnótico entre Yo La Tengo y Stereolab, Holiday Ghosts, delicioso pop-jangle-rock londinense, y los portugueses The Black Wizards, con un directo arrollador donde el rock y el soul se fusionan en una experiencia fuzzadélica, que completan la programación de la plaza Nafarroa. También estará allí los madrileños de Amor Líquido con su estilo art punk, los representantes vascos Ezezez que toman bases pop y las moldean con la garra del punk, la individualidad del grunge y el nervio del rock, añadiéndole elementos funk, guiños reggae, cultura vasca, poesía, humor, performance, mensaje y experimentación. A Place To Bury Strangers, la banda neoyorquina de noise rock, cerrará el festival con su actuación pasada la medianoche.