Imagen de la pasada edición de la entrega de premios en Bastero kulturgunea. María

Los premios de periodismo y comunicación Rikardo Arregui 2025 ya tienen a sus ocho finalistas

Programas, reportajes, documentales, proyectos, campañas y medio digitales optarán esta edición a llevarse los dos galardones que se entregarán en un acto que se celebrará el 26 de noviembre en Bastero kulturgunea ·

María Cortés

María Cortés

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:23

Comenta

El jurado del Premio Rikardo Arregi de Periodismo ha establecido ya la relación de finalistas que aspiran a dichos galardones. Se concederán dos premios, ambos ... del mismo nivel y con una dotación de nueve mil euros cada uno: por una parte el Premio de periodismo y, por otra, el Premio de comunicación. Para aspirar a cada uno de dichos galardones el tribunal ha seleccionado cuatro finalistas por modalidad, es decir, un total de ocho. De entre estos ocho finalistas saldrán los dos premiados del presente certamen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

