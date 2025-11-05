Los premios de periodismo y comunicación Rikardo Arregui 2025 ya tienen a sus ocho finalistas

El jurado del Premio Rikardo Arregi de Periodismo ha establecido ya la relación de finalistas que aspiran a dichos galardones. Se concederán dos premios, ambos ... del mismo nivel y con una dotación de nueve mil euros cada uno: por una parte el Premio de periodismo y, por otra, el Premio de comunicación. Para aspirar a cada uno de dichos galardones el tribunal ha seleccionado cuatro finalistas por modalidad, es decir, un total de ocho. De entre estos ocho finalistas saldrán los dos premiados del presente certamen.

Los finalistas del Premio de Periodismo son: 'Datuetatik tiraka', programa del grupo de comunicación Goiena; 'Mendez mende dabilen lanbidea garai berrietara egokitu nahian', reportaje de Jenofa Berrokoirigoin para la publicación Argia; 'Ur handitan. Palestina, gatazka amaigabea', documental producido por Baleuko para EITB; documental y crónicas realizadas por Nagore Arin para Berria sobre el Festival de Boise.

Los que optan al Premio de Comunicación serán: 'Zurrunbilo', proyecto sobre la salud mental de la juventud creado por Elhuyar; Ulua, medio digital dirigido a la juventud y creado por Ulu Media; 'Erdalduntze makina', campaña realizada en Bilbao por el movimiento euskaltzale Guka; On.eus portal digital.Será en la ceremonia de entrega de premios donde se conocerá, finalmente, cuáles son los trabajos ganadores de entre ambas series de finalistas -uno ganador por cada premio-.

El acto de entrega de premios tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre, en Bastero Kulturgunea de Andoain. Las personas y proyectos finalistas también se hallarán presentes, pues sólo entonces se dará a conocer quiénes recibirán los premios.Como ya de adelantó este pasado lunes, en la ceremonia de entrega de los premios de este año se homenajeará también al agrónomo y paisajista usurbildarra Jakoba Errekondo Saltsamendi.