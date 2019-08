La Policía previene contra los robos en los domicilios

La Policía local alerta de que se extreme la precaución durante estas fechas, ya que aumentan los robos en los domicilios durante el verano. Con la finalidad de hacer frente a esta tipología delictiva, la Ertzaintza y la Policía local de Andoain han establecido un operativo preventivo conjunto.

Por otro lado, la labor preventiva de la ciudadanía también tiene un peso importante en este dispositivo que trata de dirigirse a la población solicitando su colaboración. Así, se recomienda a la ciudadanía que en caso de que se observen personas sospechosas en las inmediaciones de las viviendas, o se localicen marcadores en las puertas de acceso a los pisos particulares, se alerte a la Policía Local 092 o al Centro de Emergencias SOSDeiak 112. Este centro coordinador enviará el correspondiente recurso policial que identificará a los sospechosos e inspeccionará las puertas de acceso.

Algunos de los marcadores utilizados por los delincuentes son los de tipo cuña de plástico, colocada entre la puerta y el marco; hilos de pegamento, también colocados entre el marco y la puerta, y los de tipo canutillo de papel, dentro de la cerradura.

Recomendaciones

Desde la Policía local se recomienda no dejar nunca las llaves escondidas en el buzón o macetas ya que pueden ser localizadas con facilidad por los ladrones; cerrar la puerta siempre usando la llave, no sólo con el resbalón, puesto que así pueden abrirse fácilmente; no comentar su ausencia ni su duración con desconocidos, ni dejar mensajes avisando de la misma en el contestador. Asimismo, se sugiere, en ausencias prolongadas, pedir a un vecino que colabore por medio de la recogida del correo, comprobación de la vivienda, encendido ocasional de la luz o la conexión de la radio o la televisión. También se recomienda dejar un teléfono para que le localicen en caso de emergencia.