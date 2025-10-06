Pello Lozano ofrecerá este martes la conferencia 'Medio ambiente y análisis de impacto territorial'

El proceso que el Ayuntamiento de Andoain puso en marcha para dar a conocer entre la ciudadanía las dos alternativas de mejora de la conexión ... entre la N-1 y la A-15 entra en su fase final. Antes de pedir la opinión de los vecinos y vecinas, se ha preparado una exposición comparativa de ambos proyectos y cuatro conferencias. Precisamente la primera tendrá lugar este martes, a las 18.30 horas en Bastero kulturgunea, a cargo del profesor de la UPV y geógrafo Pello Lozano. Bajo el título 'Medio ambiente y análisis de impacto territorial', este experto en la matería hablará sobre esta temática adecuándola a la situación andoaindarra.

En la presentación de esta última etapa, el propio alcalde Andoni Álvarez explicó que «antes de pedir una opinión, los andoaindarras deben recibir toda la información posible sobre este importante tema para el municipio. Por ello, hemos invitado a profesionales expertos para hablar sobre los aspectos positivos y negativos de los proyectos en temas ambientales, de salud, económicos y urbanísticos. Todo esto se complementará con la exposición comparativa que se organizará en la entrada de Bastero».

Apertura de la exposición

Este martes se abre la exposición en Bastero kulturgunea que estará a disposición de los andoaindarras hasta el día 22. «Es una muestra, a través de fotografías e información detallada, de los recorridos generales de las dos alternativas y los cambios concretos en cada zona», destacan los organizadores.

Además de la conferencia de la tarde, habrá otras tres: 'Impacto de la contaminación de la carretera en la salud', el día 9, de la mano de Aitana Lertxundi, profesora e investigadora de la facultad de medicina y enfermería de la UPV; la tercera cita el día 14, bajo el título 'Análisis del retorno económico de las distintas alternativas' con José María Abad, abogado urbanista; y una última, 'Diferentes opciones del desarrollo urbanístico de Andoain', el día 22, con Ander Gortazar, arquitecto, urbanista, experto en Ordenación del Territorio, Movilidad y Sistemas de Información Geográfica.