Pedro Rodríguez, cuelga el uniforme Jubilación. Pedro Rodríguez dice adiós a 40 años en la Policía Local de Andoain. / UNANUE En su trayectoria profesional el momento más duro fue el asesinato de su compañero Joseba Pagazaurtundua El sargento de la Policía Local se despide tras 40 años de servicio, buena parte como jefe del cuerpo MARIVI OLANO ANDOAIN. Domingo, 20 enero 2019, 01:30

Pedro Rodríguez cerraba el viernes una etapa de 40 años como policía local en el Ayuntamiento de Andoain, buena parte de ellos como jefe del cuerpo, y lo hacía entre aplausos de sus compañeros y funcionarios en un homenaje sorpresa que le ofrecían en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

Pedro se jubila con el sentimiento del deber cumplido y con la satisfacción de haber intentado hacer cumplir la ley y de ayudar a los vecinos a dar solución a sus problemas.

Con 23 años era un número más en las listas del paro. «Me apuntaba a todo y tenía muchos sueños por cumplir. Empecé a trabajar de peón aunque había estudiado Delineación y en la obra un compañero que era concejal me animó a presentarme a la oposición que convocaba el Ayuntamiento. Estudié, me presenté y saqué la oposición. El 1 de noviembre de 1979 me vestí por primera vez el uniforme. Los primeros días estaba avergonzado porque era un uniforme muy formal, llevábamos corbata, guerrera y abrigo de paño. La única preparación que tuve fue un curso de tres días en Tolosa en materia de tráfico, nada más». La experiencia, dice, se aprende a base de patear la calle y enfrentarse a los conflictos. «Mi primera intervención fue a los 15 días de haber entrado como municipal. Fue en un accidente en Bazkardo en el que falleció un hombre por un golpe de un vehículo. Fui solo, me quite la guerrera y tape el cuerpo hasta que llegó la Guardia Civil y la asistencia sanitaria. Fue un día duro y llegué a casa muy tocado.».

En su memoria guarda muchas situaciones difíciles que le ha tocado vivir, desde el accidente ferroviario que costó la vida a varios trabajadores al atropello de un niño de corta edad en la calle Gernika. «Estuve muchos días fastidiado, sin poder dormir, sin poder quitarme de la cabeza el sufrimiento de los padres de aquel niño ni el del chófer, totalmente destrozado, que atropelló al pequeño».

Pedro vivió de cerca los años en los que la droga hizo estragos en Andoain. «Había mucha gente metida en la droga, principalmente en la heroína y fue muy triste ver cómo jóvenes de veintitantos años iban cayendo por el sida y las sobredosis. En aquella época no estábamos preparados para hacer frente al problema y lo atajábamos de la menor manera posible, pero era un problema que nos sobrepasaba».

Pero, sin duda, el momento que mayor factura le pasó fue el asesinato de su compañero Joseba Pagazaurtundua, cuya fotografía ha presido desde 2003 su despacho. «Era un buen compañero, valiente, sabía dirigir muy bien y enseñar porque tenía impronta y generaba empatía. Buena parte de lo que sé lo aprendí de él, era una persona abierta a colaborar. Su asesinato fue un momento especialmente duro para mí».

Durante aquellos años dice que vivían con miedo a los atentados de ETA. «Pensábamos, ójala no me toque a mí. Recuerdo que hubo un caso en el que un comando robó tres revólveres a la patrulla de noche y luego supimos que habían sido utilizados en un atentado. Nosotros no teníamos preparación para hacer frente a ETA».

Intentar ayudar a los vecinos

Es consciente de que los uniformes no generan simpatía «hasta que hay un problema y la gente se da cuenta del trabajo que hacemos». Dice que profesionalmente su objetivo ha ido dirigido a prestar ayuda, a solucionar problemas y, con la humildad que siempre le ha caracterizado, pide disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por alguna actuación.

Pedro añade que la Policía Local es un cuerpo de agentes bien preparados y profesionales dispuestos a ayudar a los vecinos, y recuerda que los municipales están presentes también en la organización de las fiestas, regulando el mercado, atendiendo a las víctimas de violencia de género en colaboración con la Ertzan-tza y Servicios Sociales, «y no solo poniendo multas».

A partir de ahora su nueva vida se centrará en su mujer Mari Cruz, «sin ella no hubiera podido hacer este trabajo», en su hija Oihana y en su nieto Kilian, recién nacido, que «me ha removido muchos sentimientos».