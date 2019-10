La oposición vuelve a exigir al Gobierno municipal que publique las declaraciones de bienes en la web EH Bildu y Podemos registraron su petición en Ataria. / UNANUE EH Bildu y Elkarrekin Podemos dicen no tener conocimiento de la propuesta sobre este tema que PSE-EE y EAJ-PNV quieren llevar al pleno de este mes EL DIARIO VASCO ANDOAIN. Martes, 15 octubre 2019, 00:29

La polémica sobre la declaración de bienes de los cargos electos sigue enfrentando a los dos partidos de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, con el Gobierno municipal que conforman PSE-EE y EAJ-PNV.

La semana pasada EH Bildu y Podemos exigían que se publicaran en la web municipal las declaraciones de los bienes de la alcaldesa y los concejales, atendiendo al acuerdo plenario aprobado por unanimidad el 30 de abril de 2015, y manifestaban su preocupación por lo que consideraban «un paso atrás en materia de transparencia» porque, según indicaban, el Gobierno de socialistas y jeltzales «ha decidido no publicar en la web municipal la declaración de bienes de los cargos electos».

Desde el equipo de Gobierno se respondía que no es cierto que hayan decidido de forma unilateral no publicar en la web municipal esta declaración y se recordaba que desde la legislatura anterior se viene trabajando «en un nuevo documento de régimen interno en el que se articule, se especifique y se limite de qué manera se debe proceder y configurar la actuación de los partidos y el funcionamiento interno del propio Ayuntamiento».

Decisión plenaria de 2015

EH Bildu y Elkarrekin Podemos han matizado algunas de las respuestas dadas por el equipo de Gobierno en este tema y han vuelto a exigir que por lo menos se publiquen las declaraciones presentadas por sus concejales, por considerar que «es un derecho de la ciudadanía y es nuestra obligación». Señalan que en ningún momento han dicho que socialistas y jeltzales no hayan presentado sus declaraciónes de bienes, «sino que no las han hecho públicas en la web municipal». Y se reafirman a la hora de indicar que el Gobierno municipal ha dado orden de no publicar estas declaraciones porque, una vez presentadas, «es quien tiene poder para paralizar este trámite».

Los dos partidos de la oposición reconocen que es cierto que en los últimos meses se ha estado trabajando en la negociación de un nuevo reglamento interno, pero añaden que «por falta de acuerdo debido a que había discrepancias en muchos puntos y también por falta de tiempo ese documento» no se aprobó, por lo que reiteran que sigue en vigor la decisión plenaria aprobada por unanimidad en 2015 de publicar en la web municipal las declaraciones de bienes de los corporativos.

Afirman además que tampoco es cierto que el pasado mes de junio todos los partidos políticos con representación municipal decidieran no hacer públicas las declaraciones. «Ni EH Bildu ni Elkarrekin Podemos hemos dado el visto bueno a esa decisión», han declarado.

Ambos partidos aseguran que hasta ahora no han tenido conocimiento de que se iba a presentar una propuesta en relación a este tema en el pleno que se celebrará el próximo 31 de octubre, y acusan al Gobierno de buscar «poco consenso» si a estas alturas la oposición «no sabe nada» de esa propuesta. Añaden que «si la idea es aplicar la mayoría absoluta como un rodillo es una opción legal, pero poco democrática. Más aún teniendo en cuenta que el anterior acuerdo se adoptó por unanimidad».