El nuevo sistema de contenedores mejora los datos de recogida Isleta con contenedores en el barrio de Sorabilla. / UNANUE En 2018 se alcanzó un 44,73 % de recogida selectiva y ahora se llega a un 63,20 % | En materia orgánica se ha duplicado la cantidad de residuos recogidos, pasando de 36.330 kilos el año pasado a 71.800 kilos en este 2019 MARIVI OLANO ANDOAIN. Sábado, 16 marzo 2019, 01:06

El Ayuntamiento ha facilitado los primeros datos de recogida de residuos tras la implantación, el pasado 11 de febrero, de los nuevos contenedores grises con tarjeta. Desde esta fecha y pese a que «todavía estamos en periodo de adaptación», los datos permiten ver una notable mejoría en el porcentaje de recogida selectiva de residuos.

De acuerdo a los datos facilitados por el Ayuntamiento, el año 2018 se cerró con un 44,73 % de recogida selectiva y en estos momentos, con el nuevo sistema de contenedores, se ha llegado al 63,20 %, lo que supone que Andoain se sitúa en la media de la comarca en la recogida de basura.

Comparando los datos actuales con los de 2018, todos los registros obtenidos son mejores: por ejemplo, en febrero de 2018 se recogían 30.132 kilos, mientras que en febrero de este año han sido 38.422 kilos, es decir, un 26 % más. En la recogida de rechazo, la disminución es muy significativa, ya que frente a los 191.240 kilos que se recogieron el año pasado se ha pasado a los 120.000 kilos de estos primeros meses, lo que supone un 37 % menos de basura que no se recicla. En cuanto a la materia orgánica, Andoain ha duplicado la cantidad reciclada: 36.330 kilos el año pasado y 71.800 kilos en éste.

Calidad, también importante

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la calidad es igual de importante que la cantidad, por lo que recomienda utilizar todos los contenedores. «Queremos subrayar que cada materia se debe depositar en el contenedor que corresponde. Es muy importante que se haga uso de las bolsas compostables para el orgánico. Se pueden solicitar de forma gratuita en el Ayuntamiento», apuntan.

Por otra parte, es frecuente ver bolsas de basura fuera de los contenedores y hay quienes todavía no han hecho uso de algunas tarjetas, necesarias para abrir los contenedores. «Por ello, queremos recordar que depositar las bolsas dentro de los contenedores y hacer uso de las tarjetas, además de ser obligatorio, es una actitud de respeto hacia la limpieza y la salud de toda la ciudadanía, por lo que realizamos un llamamiento a las personas que no hayan hecho uso de la tarjeta para que comiencen a utilizarla», demandan. Quienes no tengan todavía la tajeta podrán solicitarla en el Ayuntamiento, bien presencialmente o llamando por teléfono. El Ayuntamiento ha querido felicitar a la ciudadanía «por el esfuerzo que está realizando», recordando que «reciclar es responsabilidad de todas las personas, y su resultado principal es la obtención de un municipio más sostenible y saludable».