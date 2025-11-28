Noveno Festival de Navidad del hogar extremeño Miajón de los Castúos

Como es habitual por estas fechas, muchas agrupaciones locales comienzan a preparar sus actuaciones navideñas. En este caso, los primeros en hacerlo serán los ... de la Casa de Extremadura Miajón de los Castúos con su IX Festival de Navidad, que un año más llenará Bastero de canciones arraigadas en el cancionero de diferentes territorios del Estado español.

Es una iniciativa enmarcada dentro de la programación de Gabon Giroan y será este sábado, a las 12.00 horas. Los asistentes al evento podrán disfrutar de una representación de la cultura extremeña, vasca y andaluza a través de los distintos grupos participantes en este festival.

Participarán en esta ocasión el coro rociero Semblante Andaluz del Centro Andaluz de Lasarte-Oria, la Coral Xistral de la casa de Galicia de Donostia, el Coro Virgen de Guadalupe del Centro Extremeño de Donostia y el grupo rociero de Aljarafe de Errenteria.

La entrada es gratuita, hasta completar aforo, y se estima que tenga una duración de 75 minutos. Los organizadores animan a los vecinos a acudir a Bastero y escuchar canciones navideñas de corte popular de las diferentes agrupaciones que se subirán al escenario.