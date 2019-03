Mujeres que enseñan a superarse Homenaje. Las mujeres homenajeadas posan al final del acto, tras la kalejira festiva que recorrió las calles de Andoain. / FOTOS UNANUE Andoain pone en valor y reconoce la fuerza, personalidad, trabajo, superación e iniciativa de la mujer | MARIVI OLANO ANDOAIN. Domingo, 10 marzo 2019, 00:20

Fuerza, trabajo, personalidad, afán de superación y lucha contra las adversidades de mujeres de la localidad tuvieron ayer su reconocimiento en el homenaje que se ofrecía en Goikoplaza con motivo de la celebración del 8 de marzo.

Las mujeres de la Asamblea Feminista, las de la Banda de Música republicana, la policía local Yolanda Canora, las limpiadoras Paula Nogales y María Lázaro, Ane Jalón, Julia Corbo, Asun García e Izaskun Jauregi fueron el centro de atención del homenaje que reconocía ante la sociedad andoaindarra sus méritos como mujeres, su trabajo, su iniciativa y su esfuerzo personal.

La policía local Yolanda Canora, a punto de jubilarse tras 40 años de servicio, se mostraba «agradecida de que se acuerden de mí». Contenta por el servicio público que ha ofrecido a Andoain, reconocía que en su vida laboral se ha sentido apoyada tanto por sus compañeros como por la ciudadanía. Paula Nogales , una mujer que ha trabajado como limpiadora y que, debido a su enfermedad, no recuerda el esfuerzo que ha realizado, fue otra de las homenajeadas. Sus hijos Loli, Antonio y Ana son testigos de su lucha por sacar adelante a la familia, y reconocían, emocionados, que «bien merecido tiene este homenaje por todo lo que ha trabajado». María Lázaro, limpiadora en el Ayuntamiento de Andoain durante 22 años, es un ejemplo de lucha contra la adversidad. Madre de 11 hijos, sufrió constantes abusos y malos tratos por parte de su marido. «Nadie sabe todo lo que he tenido que pasar. He contado solo una pequeña parte porque tengo para escribir un libro. Me siento feliz y emocionada de que se hayan acordado de mí para este homenaje». María vive ahora feliz junto a su compañero Julián, con el que ha aprendido a disfrutar de cada momento de la vida.

Ejemplo de superación es también Asun García, diagnosticada de distrofia muscular hace 17 años, al poco de tiempo de tener a su hijo Eneko. A sus 50 años recién cumplidos ha aprendido a vivir con sus limitaciones. Trabajó como esteticien y, una vez detectada la enfermedad, en una empresa para personas con discapacidad hasta que consiguió la incapacidad hace ahora 6 años. «He pasado momentos de depresión hasta que dije hasta aquí, voy a cambiar el chip y ver la vida de otra manera, aprendiendo a adaptarme a mis limitaciones. Ahora estoy psicológicamente fuerte, sigo pintando en la medida de mis posibilidades y voy a pasear por el Trentxiki, a cargarme de energía. He tenido siempre un gran apoyo de mi familia, de mi marido José y de mi hijo Eneko, que es quien me da fuerzas para seguir adelante y que hoy no ha podido estar aquí porque jugaba una final de trinkete en Irura».

Para Izaskun Jauregi y para su hija Nerea ayer fue también una jornada especial. Izaskun vio reconocida su trayectoria en el mundo del deporte y recibía ilusionada un ramo de flores de mano de su hija. El homenaje a las mujeres despertaba sentimientos de solidaridad entre los asistentes al acto presentado por la periodista Jone Larrañaga