Andoain

En marcha el proceso participativo para la creación de la Casa de las Mujeres

El área de Igualdad realizará cinco sesiones y la primera tendrá lugar el día 23, para la que el plazo de inscripción ya está abierto

María Cortés

andoain.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16

Miembros del área de Igualdad del Ayuntamiento de la localidad presentaron el comienzo del proceso puesto en marcha en respuesta a una histórica petición del Movimiento Feminista. Así, se dará inicio a la ejecución del proyecto de la Casa de las Mujeres en los próximos meses, incluido en el III Plan de Igualdad.

«En la última década, el número de Casas de las Mujeres ha crecido de manera significativa a nivel de Gipuzkoa, y cada vez son más los municipios que cuentan con ellas. En Andoain, el proceso participativo para imaginar y diseñar la futura Casa de las Mujeres arranca este otoño», destacó la concejal Haizea Barandiaran, añadiendo que «este tipo de espacios son equipamientos públicos, pero poseen una característica especial: se crean a través de un proceso participativo. El de Andoain se basará en la colaboración del movimiento feminista local, asociaciones de mujeres, personas individuales y la administración municipal».

Como destacaron desde el área de Igualdad, «el proceso participativo tendrá una duración de seis meses, dividido en cinco sesiones de reflexión. En ellas se definirán las características y necesidades que deberá cubrir la futura Casa de las Mujeres». Para el Ayuntamiento, «el principal reto es recoger voces diversas, teniendo en cuenta la realidad plural de Andoain. Además de diseñar la futura Casa de las Mujeres, el proceso busca fortalecer las redes entre mujeres, asociaciones, movimiento feminista y el propio Consistorio». Además, el proceso contará con el apoyo técnico de Elhuyar.

Inscripción

Se realizarán cinco sesiones de tres horas cada una: la primera tendrá lugar el día 23, de 17.00 a 20.00 horas, en Bastero. «La inscripción a estas sesiones será condición importante para garantizar una correcta gestión del lenguaje y la organización de las mismas», matizan.

El plazo para apuntarse a la primera sesión está abierto hasta el 17 de octubre. Las mujeres que tengan dificultades con la tecnología o el idioma podrán llamar al teléfono del área de Igualdad o acudir al oficina del Urigain Etxea, los lunes y miércoles, de 12.00 a 18.00 horas, y martes y jueves, de 10.00 a 16.00 horas. También se podrán inscribir a través de un formulario online, al que se podrá acceder mediante el QR que aparece en el cartel.

Se prevé realizar una sesión de reflexión al mes, de octubre a marzo (no habrá sesión en noviembre). Durante las sesiones se proporcionarán recursos adecuados de gestión lingüística, para garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas. Desde el área de Igualdad invitan a todas las mujeres, asociaciones y colectivos feministas de Andoain a participar en el proceso. «El objetivo es imaginar y materializar colectivamente la futura Casa de las Mujeres, enriqueciendo el proyecto con aportaciones diversas», concluyen.

