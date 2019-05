MAIDER LÁINEZ (CANDIDATA DEL PSE-EE): «Representamos el cambio que necesita Andoain» La candidata socialista defiende un proyecto de izquierdas centrado en las personas y en su bienestar EL DIARIO VASCO ANDOAIN. Jueves, 23 mayo 2019, 00:45

Maider Láinez, candidata a la alcaldía por el PSE-EE, centra su programa electoral en conseguir el bienestar de las personas y dice que cuenta para ello con el apoyo de «un gran equipo».

-¿Qué compromisos se marca el PSE-EE para los próximos cuatro años?

Su DNI Sus datos Nacida en Lasarte-Oria, 42 años. Casada y madre de un niño. Profesión Ingeniera industrial. Portavoz del PSE-EE. Objetivo «Abrir el Ayuntamiento a la ciudadanía, al igual que hemos abierto nuestro despacho».

-Presentamos un proyecto de izquierdas, progresista, cercano, plural y realista. Un programa centrado en las personas y en su bienestar social. Para los mayores ampliaremos los Servicios de Asistencia Domiciliaria para que puedan vivir de forma autónoma el mayor tiempo posible en su entorno familiar. Para los jóvenes, frente a lo poco o nada realizado por EH Bildu, los socialistas nos comprometemos a crear un consejo de jóvenes participativo que dinamice actividades para los fines de semana y crear la GazteGaua. Y las mujeres van a ser un elemento vertebral de nuestras políticas.

-¿Cuáles van a ser los proyectos más importantes que quiere llevar a cabo?

-Trabajaremos por el empleo y por activar nuestro comercio local. Conseguir que Lei-tzaran sea Parque Natural, una piscina descubierta, una nueva biblioteca, áreas donde los perros puedan pasear sueltos, más aparcamientos, mejorar la urbanización de los barrios, impulsar desarrollos urbanísticos... hay tanto por hacer.

-¿Qué balance hace de la legislatura?

-Los datos del remanente (dinero sin gastar) de 2017 y 2018 (23% y 38% del presupuesto) han puesto de manifiesto la falta de planificación y la gestión ineficaz de los recursos realizada por parte de EH-Bildu esta legislatura. También es preocupante el poco o nulo seguimiento realizado por PNV, Ganemos e IU Irabazi (concejales que van en la lista de Podemos), que les han apoyado.

-¿Y del trabajo de los socialistas en la oposición?

-Hemos realizado una oposición crítica, constructiva y, sobre todo, alternativa a EH-Bildu, planteando propuestas serias y rigurosas, desde la argumentación, enfocadas siempre a mejorar la vida de todas las y los andoaindarras.

-¿Qué le diferencia del resto de candidatos a la alcaldía?

-La cercanía, capacidad de trabajo, experiencia y compromiso con las y los andoaindarras. Estos 4 años, desde la oposición, he tratado de ser accesible y cercana, de escuchar sus preocupaciones, de ayudarles. Después del 26M, sea alcaldesa o no, mi compromiso seguirá siendo el mismo. Sí quiero recordar que el 26M hay dos opciones: o seguir con EH-Bildu o hacer posible el cambio. Y hay que tener en cuenta que Podemos ya ha anunciado que en Andoain su socio preferencial es EH-Bildu y que el PNV en 2015 no cumplió con la palabra dada. Así que el voto directo al PSE-EE es el único que garantiza el cambio en Andoain.