Las librerías Stop, Delgado y Ernaitza ofrecen las novedades literarias en el Día del Libro

Las librerías andoaindarras se suman hoy a la celebración del Día del Libro ofreciendo un 10% de descuento en los libros, que mostrarán en ... stands a pie de sus comercios o en el interior de sus establecimientos.

En la librería Stop, Mari Luz Marzol se ha animado este año a montar una carpa junto a su librería. «Estaremos desde las 10.00 de la mañana hasta las 8 de la tarde y sacaremos con un 10% de descuento las principales novedades de los últimos meses», señala. Ibon Martín, la última novela, 'Sira', de la escritora de 'El tiempo entre costuras', María Dueñas, las novelas de Dolores Redondo y Eduardo Mendoza, 'El juego del alma', de Javier Castillo, o 'La mansión de los chocolates', de Maria Nikolai, son algunos de los títulos y autores que recomendará a lo largo de este día.

Promocionar autores locales

En Ernaitza, la librería de Garikoitz Plazaola, se contará con un stand en la calle si el tiempo acompaña. «Para nosotros el Día del Libro es una fecha importante, no solo porque se vende más de lo normal, sino porque sirve como plataforma y guía para reivindicar el libro y por extensión la lectura. Solemos sacar un stand fuera del establecimiento y nos gusta hacer hincapié en las novedades porque es lo que más tirón suele tener. Aprovechamos también para sacar, además de novelas, otro tipo de productos como cómics», indica Plazaola.

Quienes se acerquen hoy a su librería podrán ojear algunas de las novedades literarias del momento. «Nos gusta promocionar a autores locales. Por ejemplo, tendremos el nuevo libro de la escritora andoaindarra Garazi Kamio, 'Galdu dena azaldu dadila', en el que ha contado con las ilustraciones de Julen Ribas. También tenderemos el libro 'Mujeres de Algodón', de Begoña Cabaleiro, que aunque no es una autora local lo incluímos porque escribe sobre las mujeres de La Algodonera, un proyecto que ha tenido como promotora a la diseñadora andoaindarra Fanny Alonso».

La librería Ernaitza contará también con un espacio para la literatura en euskera. «Recomendamos 'Herriak ez du barkatuko' de Irati Goikoetxea, que recibió el premio Igartza en 2019, y 'Turista klasea', de la escritora de Hernani Kattalin Miner, muy conocida en el entorno», indica. Junto a estos títulos estarán las novelas de autores como Ibon Martínez, «que está vendiendo muy bien», María Dueñas o la novela '1794', de Niklas Natl och Dag sobre el engaño y la corrupción en Suecia en el siglo XVIII.

Recomendaciones de autores

En la librería de Eugenio Delgado los clientes podrán encontrar también una gran selección de novelas. Desde el último de María Dueñas, «una escritora que ha calado con sus novelas», a la última obra de Ken Follet, 'Las tinieblas y el alba'. «Para mí Ken Follet es uno de los mejores autores de novela. Otra recomendación que haría es el libro 'El infinito en un junco', de Irene Vallejo Moreu, que es una historia novelada de la propia literatura y de los libros. Irá ya por la trigésima edición y es una barbaridad de libro, para recomendar a cualquiera», señala Eugenio.

Las historias de Rufo Batalla en 'Transbordo a Moscú', de Eduardo Mendoza, o el ensayo 'Sapiens, de animales a dioses', de Yuval Noah Harari, una breve historia de la humanidad, son otros títuos que recomendará Eugenio en esta jornada dedicada al libro. «Lo que me están pidiendo mucho en las últimas semanas es el libro 'El humor de mi vida', de la presentadora Paz Padilla. Está agotado por el momento porque creo que la editorial no había calculado el éxito que iba a tener. Para el próximo día 27 ya me han dicho que me llegarán ejemplares de este libro», señala Eugenio.

Para el público infantil, apuesta por el cuarto libro de 'Goazen', «que está triunfando» , y por el título 'Onin. En el país de la mitología', de Ibon Martín, que puede encontrarse en euskera y en castellano.

Aprovechar los descuentos

Mª Luz Marzol, Garikoitz Plazaola y Eugenio Delgado aprovechan para animar a la gente a que se den hoy una una vuelta por las librerías de Andoain y aprovechen los descuentos que se ofrecen en esta jornada. «Es una ocasión para echar un vistazo a las novedades y llevarse gratas sorpresas con los últimos títulos que han salido al mercado», señala Garikoitz. En esta misma línea, Eugenio invita a salsear y curiosear en las librerías. «Esta jornada es una buena excusa para comprar ese libro que se tiene en mente», dice.