Jóvenes músicos de las islas Feroe y de la Musika Eskola compartirán hoy escenario MARIVI OLANO ANDOAIN. Viernes, 10 agosto 2018, 00:16

La plazoleta situada junto al centro cultural Bastero será esta tarde a las 20h el escenario del concierto que ofrecerán alumnos de saxofón y clarinete de las Islas Feroe, dentro de la gira que realizan por diferentes localidades del País Vasco.

Bajo la dirección de Peder Riis-Jensen, los estudiantes de la Escuela de Música de Feroe interpretarán un repertorio que incluirá obras clásicas y temas de actualidad. El concierto comenzará con el grupo de saxofones y la ejecución de cinco obras: 'Intrada'de Eliasson, 'Oblivion' y 'Preparense' de Astor Piazzolla, una suite de Bach, y la obra 'Prince Igor' de Borodin.

A continuación será el turno del grupo de clarinetes. Para el concierto han elegido las obras 'Arsenal' de Van der Roost, 'Larghetto' de Mozart, 'Colors of the Wind' de la banda musical de la película Pocahontas, 'O Isis and Osiris' de Mozart, y la pieza 'Rivers Flows in You'. Como cierre de la actuación, habrá una interpretación conjunta de saxofones y clarinetes en la que se escucharán obras de Corelli, Johannes Brahms, Shostakovich y el tema 'Juego de Tronos', compuesto por Ramin Djawani.

En el concierto tocarán también tres clarinetistas de la Escuela de Música de Andoain, acompañando al grupo de clarinetistas de las Islas Feroe. En caso de que hubiera mal tiempo la actuación se ofrecerá en el salón de actos del centro cultural Bastero.

Una gira cada dos años

Cada dos años el grupo de alumnos de saxofón y clarinete de las Feroe que dirige el profesor Peder Riis-Jensen realiza una gira para ofrecer conciertos y participar en festivales de música. Desde el año 2001 en el que se puso en marcha esta costumbre, estos jóvenes músicos han visitado Alemania, Islandia, Groenlandia, Croacia, Estonia o Inglaterra, entre otros países. El repertorio que interpretan en sus conciertos abarca desde la música folclórica a las obras clásicas, jazz o música pop, con composiciones originales para coro de clarinetes y saxofones.

La gira en el País Vasco ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por Mikel Emezabal, profesor y director de la Banda de Música de Andoain.