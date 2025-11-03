Jakoba Errekondo Saltsamendi recibirá la mención honorífica del Premio de Periodismo Rikardo Arregi 2025 El día 26 de noviembre se celebrará la entrega de premios en Andoain, acto en el que, además de dar a conocer los trabajos premiados se reconocerá la labor de este agrónomo y paisajista usurbildarra

María Cortés Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

A finales de este recién estrenado mes de noviembre se celebrará uno de los eventos más destacados en el municipio de Andoain por esas fechas: los Premios de Periodismo Rikardo Arregui. Los responsables han anunciado hoy mismo, que además de dar a conocer los trabajos premiados, se concederá una mención honorífica a Jakoba Errekondo Saltsamendi.

Este usurbildarra de 64 años es agrónomo y organizador de paisajes. Ha colocado la huerta en el centro de la vida de todos estos últimos años, ya sea tanto en la ciudad como en zonas rurales. Él mismo se dedica a la labranza en su caserío Aranburu, situado en el camino de Aginaga. Comenzó hablando de la huerta en Euskadi Irratia, después en el semanario de Argia, donde ha desarrollado la mayor parte de su arte de cuidado hortícola. También colabora con la revista Elhuyar.

Además, tiene varias publicaciones en la plaza, como la agenda de autores de huertas que ha elaborado con el dibujante Olariaga, los libros titulados Bizi baratza, y en los últimos meses, cuatro páginas plegadas que acompañan a la publicación Argia, entre otros. Utiliza recursos contemporáneos para llegar a personas lectoras y aficionadas, encuentros en directo en las siete esquinas de Euskal Herria, redes sociales, podcasts, Youtube o Instagram, por ejemplo.

«Por todas esas razones, y por otras muchas, el jurado del Premio de Periodismo Rikardo Arregi ha decidido conceder una mención honorífica a Jakoba Errekondo Saltsamendi, quien recogerá el próximo 26 de noviembre la escultura concebida por Xabier Laka especialmente para esta mención», destacaron los responsables.

Los trabajos finalistas para el premio de Periodismo y para el premio de Comunicación, cuatro trabajos para cada apartado, se darán a conocer este miércoles, día 5 de noviembre. El jurado que ha fallado los premios de la presente edición está formado por: Miren Berasategi Zeberio (profesora e investigadora de la Universidad de Deusto), Eneko Bidegain Aire (escritor y profesor de la facultad HUHEZI de la Universidad de Mondragon), Itxaro Borda Xarriton (escritora y colaboradora en prensa), Angel Erro Jimenez (escritor, traductor y colaborador en prensa), Pantxika Maitia (periodista y realizadora audiovisual), Libe Mimenza Castillo (profesora de la UPV/EHU e investigadora). Preside el jurado la concejal-delegada de Euskera del Ayuntamiento de Andoain, Marta Lasa Goñi, y actúa como secretaria, Arantza Aguado Perugorria, técnica de euskera de dicho Ayuntamiento.