Izaskun Benéitez (Secretaria de la asociación Elkarri Lagunduz de Andoain): «Elkarri Lagunduz tiene las puertas abiertas para apoyar a personas afectadas de cáncer» Elkarri Lagunduz. Izaskun Benéitez estará mañana en la cuestación contra el cáncer. / UNANUE Este grupo de mujeres, en el que también pueden participar hombres, lleva 16 años en su lucha contra la enfermedad MARIVI OLANO MVOO@TELEFONICA.NET ANDOAIN. Viernes, 19 octubre 2018, 00:20

Izaskun Benéitez lleva 16 años formando parte de Elkarri Lagunduz, la asociación que trabaja en Andoain para apoyar a quienes han sufrido algún tipo de cáncer. Es secretaria de esta asociación que se presenta como un grupo de autoayuda para apoyar a mujeres y hombres afectados por esta enfermedad.

-¿Cúal es la historia de Elkarri Lagunduz en Andoain?

-La asociación se presenta como un grupo de autoayuda.

-Sí, nos reunimos un jueves cada 15 días de 16.30 a 18.30 en un local del centro Ambrosia Olabide, fundamentalmente para hablar sobre cómo nos sentimos, para contarnos nuestras cosas y nuestro estado de ánimo. Pero que quede claro que no estamos hablando continuamente sobre el cáncer. Porque sé que hay gente que se retrae y no se decide a venir a la asociación porque piensa que nuestro único tema de conversación es hablar de la enfermedad. Y no es así. Se tratan muchos temas diferentes, se comentan libros que se han leído, se hacen reflexiones y si alguna quiere hablar ese día sobre su estado de ánimo o sus preocupaciones, pues se habla. Lo que tenemos muy claro es que lo que se cuenta en el grupo se queda allí.Además, la última media horahacemos una pequeña merienda, tomamos un café con galletas o bizcocho que preparamos nosotras. Son reuniones abiertas en las que pueden participar mujeres y hombres que se hayan visto afectados por cualquier tipo de cáncer, que han pasado por este proceso y necesitan contar lo que a veces no se habla en casa por no preocupar a los seres queridos. En las reuniones se puede hablar, se puede simplemente escuchar, gritar o llorar. Somos un grupos que tenemos las puertas abiertas a quienes quieran acercarse. De hecho hemos tenido gente de Lasarte, Urnieta y Hernani que se han acercado en busca de apoyo.

-Cuentan también con el apoyo de profesionales en diferentes ámbitos.

-El último jueves de mes lo dedicamos a organizar por ejemplo charlas con la psicóloga Mila Lasa. Contamos también con la fisioterapeuta Saioa Audikana para temas como el drenaje linfático o técnicas posturales, y con Aitziber Lasa para tratar aspectos relativos a la Bioneuroemoción y la relación que existe entre lo físico, las emociones, el estado mental y el espiritual. En estas charlas aprendemos a cuidarnos, a mirarnos a nosotras mismas y a centrarnos en lo que necesitamos porque para poder cuidar a los demás primero necesitamos estar bien nosotras.

-¿Cómo ha vivido su enfermedad?

-Buenos, hay días buenos y días malos, como le pasa al resto del mundo. Yo tengo una leucemia mieloide crónica que me diagnosticaron con 24 años recién cumplidos. Entonces no sabía ni lo que era esta enfermedad porque no había estado nunca enferma. Tuve que ir asimilando poco a poco y aceptando la situación. Son tratamientos muy duros, hay que aguantar mucho y se necesita mucha fuerza y apoyo. Yo tuve dos trasplantes de médula. El primero con 25 años, gracias a la donación de mi hermano pequeño, y el segundo con 29. Hoy tengo 51 años y me encanta decirlo porque me ha costado sudor y lágrimas llegar a esta edad. Hubo un momento en el que creí que no pasaba de los 25. Sin embargo, aquí estoy. Ya no tengo tratamientos aunque cada tres o cuatro meses voy a revisión.

-¿En qué medida es importante el apoyo de familia y amigos para ayudar a llevar el proceso?

-Es fundamental porque son momentos muy duros. Yo he tenido la suerte de contar con el apoyo de mi madre, que estuvo siempre a mi lado hasta que falleció, con el de mi padre y hermanos y con el de mi entonces novio y ahora marido, Iñaki. Ni con todo el dinero del mundo podría pagarles lo que han hecho por mí. Esta enfermedad hay que superarla paso a paso, día a día, es una lucha continua en la que no hay que pensar en el futuro si no en el presente.

-En 2013 recibieron el premio 'Olazabalen Bidea' de manos de Cáritas Andoain. ¿Cómo recuerda ese momento?

-Nos hizo mucha ilusión porque no lo esperábamos, de hecho ni siquiera sabíamos que nos habían propuesto para recibirlo. La verdad es que nos encantó que se acordaran de nosotras.

-Mañana, sábado, llega el día de la cuestación contra el cáncer que organiza su asociación.

-Un año más Elkarri Lagunduz estará en las calles de Andoain para recaudar fondos contra el cáncer. Estaremos desde las 9.30 hasta las 13.30 en la calle Mayor, en la calle Eskola y en Zumea. La verdad es que tenemos una suerte increible. Contamos con más de 20 voluntarias que nos echan una mano, no nos fallan nunca. Por otra parte, Andoain se porta muy bien. La mayoría de la gente en cuanto nos ve echa su dinero en la hucha y además nos dan ánimo y mucho cariño.

-Y el domingo 28 llega la Marcha Rosa de Katxalin, en Donostia.

-Es un día muy bonito. Este año la salida y llegada estarán en Alderdi Eder. Yo estaré de voluntaria para el avituallamiento y sé que, como todos los años, habrá participación de mujeres de Andoain.

-¿Cómo se pueden poner en contacto con la asociación?

-Cualquier hombre o mujer que se haya visto afectado por la enfermedad y quiera venir a formar parte de nuestro grupo será bien recibido. Para ponerse en contacto con nosotras pueden llamar a Carmen Navarro (943 593 464), que es nuestra presidenta, a Francis Sánchez (943 592 917) o a mí misma, al 618 478 301.