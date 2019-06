'Itzalak Dantzan', el cartel de las fiestas que firma Itziar Gutiérrez Los ganadores junto a la alcaldesa, la primera teniente de alcalde y la concejal de Cultura. / UNANUE La autora obtuvo la imagen desde el campanario de la iglesia de San Martín, jugando con las sombras y la luz de la hoguera de San Juan EL DIARIO VASCO ANDOAIN. Sábado, 22 junio 2019, 01:09

'Itzala Dantzan', la propuesta que Itziar Gutiérrez Fernández presentaba al concurso de carteles de San Juan, es la imagen que acompañará a las fiestas de este año. El cartel ganador es una imagen sacada desde la torre de la iglesia de San Martín, desde el campanario, lugar al que desde hace años Itziar sube para tocar las campanas en la víspera de San Juan.

La autora consiguió una imagen que juega con las sombras de los dantzaris que bailan alrededor de la hoguera. «Son unas sombras exquisitas, un juego que cuenta con los elementos característicos de la fiesta: el fuego de la hoguera, los dantzaris y las sombras, que visualmente resultan muy atractivas», indica. Ganadora en la primera categoría para mayores de 17 años, recibía su premio el jueves por la tarde en Bastero en un acto en el que compartió protagonismo con Nerea Hernández Pérez, segundo premio en esta categoría con el cartel titulado 'Dantzan', una imagen que imita a las acuarelas y recoge también elementos como el fuego y los dantzaris que identifican la fiesta, según indicaba su autora. En esta primera categoría han sido seis los trabajos presentados a concurso. En la reservada a participantes de 12 a 16 años se entregaron 49 trabajos. El primer premio fue para Sheila Oreja Eizagirre, con el cartel titulado 'Akelarre', y el segundo para Aitor Pulpón Maiza, con el trabajo 'San Juan Gaua'.

Para el año próximo se anuncian ya algunos cambios en el certamen del concurso de carteles, con la posibilidad de otorgar un premio al cartel elegido por el público.

Itziar, en el mes de junio

Está claro que junio es un mes que trae suerte a Itziar Gutiérrez porque, al premio que recibía como ganadora del concurso de carteles de San Juan en la primera categoría, se unía la coincidencia de que una fotografía suya, 'Aiton-amonen etxetik', ilustra en este mes el calendario 2019 editado por el Ayuntamiento. La imagen, como indicaba la autora, es una vista desde el balcón de la casa de sus abuelos, una solarografía que realizó durante seis meses.

Itziar reconocía que era una casualidad que su fotografía ilustre el mes de junio en el calendario y que su cartel haya sido elegido para las fiestas de San Juan. «Estoy muy contenta, es algo que me hace mucha ilusión. La gente me dice que le ha gustado mucho la fotografía para estas fiestas», señalaba. No se olvidó de quienes dieron su voto para apoyar su trabajo ni del cariño que todos estos días viene recibiendo.

Para Itziar la víspera de San Juan es un día especial. «En esta noche es cuando se cierra el curso, yo lo vivo con intensidad, lo celebró con champán, para mí es más importante que Nochevieja, es el cierre de un ciclo».

Exposición de trabajos

Los 55 carteles presentados al concurso de San Juan se exponen estos días en la sala de Bastero Kulturgunea junto con los trabajos realizados por los alumnos que han participado durante este curso en las clases de pintura y dibujo, talla de madera, artes aplicadas y escritura creativa que organizaba la comisión de Cultura del Ayuntamiento.

Una de las alumnas de estos cursos es Valen López Arevalo. Expone 4 cuadros y unos marcapáginas pintados con acuarela. Valen lleva siete años participando en las clases de dibujo y pintura que imparte Arantxa Gabino. Dice que siempre le ha gustado pintar pero que no descubrió su afición por este arte hasta que cumplió los 50. Aunque en un inicio se decantó por el abstracto, desde hace años se atreve con la pintura figurativa y ahora es una apasionada de la acuarela.

En la muestra que presentan los alumnos de los cursillos de Cultura se incluye una amplia selección de trabajos. Se puede ver una gran colección de cuadros de diferente temática y técnica; carteras, estuches, tapetes, saquitos térmicos, pendientes y anillos, bolsos, muebles infantiles, sillas y artesanía realizada en madera y vidrio.

Ambas exposiciones (carteles y trabajos de alumnos) permanecerán abiertas al público hasta el próximo viernes 28, en horario de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas, y hoy, sábado, de 10.30 a 13.30 por la mañana y de 18.00 a 20.30 por la tarde.